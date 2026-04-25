La Cina lancia in orbita il satellite pakistano PRSC-EO3

La Cina ha lanciato con successo un satellite pakistano per il telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, come riportato dall’agenzia di stampa statale Xinhua. Il satellite, denominato PRSC-EO3, è stato lanciato nello spazio a bordo di un razzo Lunga Marcia-6 alle 20:15 locali (12:15 GMT). Secondo i rapporti ufficiali, il satellite è entrato con successo nell’orbita prevista. Il lancio rappresenta la 640ª missione della serie di razzi Lunga Marcia cinese, un componente chiave del programma spaziale in espansione del Paese.

Il satellite PRSC-EO3

Si prevede che PRSC-EO3 supporterà le capacità del Pakistan nell‘osservazione della Terra, tra cui il monitoraggio delle risorse naturali, la gestione delle catastrofi e i cambiamenti ambientali. Nel frattempo, la Commissione pakistana per la ricerca spaziale e dell’alta atmosfera (SUPARCO) ha descritto il lancio del satellite EO-3, di produzione nazionale, come una pietra miliare nel percorso del Pakistan verso l’autosufficienza tecnologica, sottolineando che potenzierà le capacità in materia di pianificazione urbana, gestione delle catastrofi, sicurezza alimentare e monitoraggio ambientale.

Secondo una dichiarazione rilasciata dall’Inter-Services Public Relations (ISPR), l’ufficio stampa dell’esercito pakistano, il satellite dovrebbe anche contribuire alla creazione di un sistema integrato di osservazione della Terra a supporto delle priorità di sviluppo nazionale.

Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha elogiato l’impegno degli scienziati e degli ingegneri della SUPARCO e ha riconosciuto il continuo sostegno della Cina al programma spaziale pakistano.