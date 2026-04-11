La Cina smentisce la notizia sulla fornitura di difese aeree all’Iran: “completamente inventata”

La Cina ha ufficialmente smentito le voci diffuse dalla CNN, secondo cui Pechino si stava preparando a inviare nuovi sistemi di difesa aerea all’Iran. In una dichiarazione rilasciata all’Times of Israel, l’ambasciata cinese ha definito la notizia “completamente inventata”, sottolineando che le informazioni erano “speculative, fuorvianti e false”. La Cina, come ha dichiarato la sua rappresentanza diplomatica, è un “grande Paese responsabile” che rispetta rigorosamente il diritto internazionale e non fornisce mai armi a nessuna delle parti coinvolte in conflitti. La smentita giunge in un momento delicato per la regione mediorientale, dove la guerra in Iran ha radici profonde e l’intervento di attori internazionali è sempre una questione sensibile. Le tensioni in Medio Oriente sono alimentate da alleanze geopolitiche complesse, e ogni nuova informazione, anche non confermata, ha il potenziale di influire negativamente sulle dinamiche di pace e stabilità.

La posizione della Cina sulla guerra in Iran

Nel contesto della guerra in Iran, la Cina ha mantenuto una posizione di equilibrio, puntando sulla diplomazia e sul dialogo tra le parti in conflitto. Sebbene la Cina abbia legami con l’Iran, il suo approccio non si è mai spinto verso l’invio di armamenti, secondo quanto riferito. Secondo la dichiarazione cinese, Pechino ha sempre lavorato per promuovere i colloqui di pace e per cercare soluzioni che possano ridurre le tensioni nel conflitto. In particolare, l’ambasciata ha enfatizzato l’importanza di una risoluzione pacifica, rimarcando che la Cina non ha mai “gettato benzina sul fuoco” ma piuttosto ha cercato di mediare attraverso sforzi diplomatici concreti.

Riguardo agli sviluppi in corso, la Cina ha ribadito che i negoziati per un cessate il fuoco in Iran non sono facili e che le sfide diplomatiche rimangono elevate. Tuttavia, Pechino ha espresso speranza che le parti coinvolte nel conflitto facciano uno sforzo maggiore per allentare le tensioni, piuttosto che alimentarle ulteriormente. In quest’ottica, la Cina ha evidenziato l’importanza di sostenere i colloqui di pace, di promuovere il dialogo e di evitare azioni che possano complicare ulteriormente la già fragile situazione regionale.

In un periodo storico in cui i conflitti regionali possono facilmente travalicare i confini nazionali e avere impatti globali, le parole della Cina sull’importanza di mantenere la pace e il dialogo sono particolarmente rilevanti. Il futuro della guerra in Iran potrebbe dipendere non solo dalle decisioni interne del paese, ma anche dalla capacità della comunità internazionale di adottare una postura che favorisca la diplomazia sopra la conflittualità.