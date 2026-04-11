La cometa Pan-STARRS illumina l’alba: guida all’osservazione del nuovo spettacolo celeste

Un nuovo e affascinante protagonista si affaccia nel cielo poco prima del sorgere del Sole, offrendo uno spettacolo che promette di emozionare esperti e semplici curiosi. Si tratta della cometa C/2025 R3 (Pan-STARRS), un corpo celeste che sta rapidamente aumentando la sua luminosità e si prepara a diventare visibile a occhio nudo proprio in queste mattine di aprile. Questo evento astronomico rappresenta un’opportunità preziosa per chiunque desideri assistere a un fenomeno naturale suggestivo senza dover necessariamente disporre di telescopi professionali o attrezzature costose. La cometa sta emergendo dall’oscurità dello Spazio profondo e si appresta a raggiungere il suo punto di massimo splendore, regalando un’occasione rara per osservare un visitatore millenario che attraversa il nostro Sistema Solare con una traiettoria ben definita. Le condizioni attuali, favorite dall’assenza di disturbo della luce lunare grazie alla fase di Luna nuova imminente, rendono questo periodo il momento ideale per rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte orientale. Identificare la scia luminosa di questo antico viaggiatore è ora possibile per chiunque sia disposto a svegliarsi presto, lasciandosi incantare dalla bellezza di un oggetto che non tornava dalle nostre parti da moltissimi millenni.

Un viaggio lungo 170mila anni

Individuata nel settembre 2025 dal sistema di sorveglianza Pan-STARRS alle Hawaii, C/2025 R3 segue un’orbita estremamente ellittica che la riporta nei pressi del Sole ogni 170mila anni circa. Il momento culminante del suo percorso avverrà domenica 19 aprile, quando raggiungerà il perielio a una distanza di sicurezza dalla nostra stella, pari a circa metà dello spazio che separa la Terra dal Sole. Questo dettaglio è fondamentale, poiché la distanza riduce drasticamente il rischio di frammentazione del nucleo a causa del calore, a differenza di quanto accaduto recentemente con altri corpi celesti meno resistenti che sono evaporati durante l’approccio ravvicinato.

Come individuare la cometa tra le stelle di Pegaso

La finestra temporale per godersi questo spettacolo è limitata e richiede di puntare la sveglia circa 90 minuti prima dell’alba. È essenziale trovare un luogo con l’orizzonte orientale libero da ostacoli e guardare verso Est, cercando come punto di riferimento il Quadrato di Pegaso. Questo grande asterismo, facilmente riconoscibile per la sua forma a rombo, ospita attualmente la cometa nei pressi della stella Markab, situata nell’angolo inferiore destro del quadrato. Da quella posizione, l’oggetto celeste si sta muovendo gradualmente verso la stella Algenib. Sebbene sia già visibile a occhio nudo in zone con scarso inquinamento luminoso, l’utilizzo di un binocolo standard, come un classico 10×50, permette di distinguere con molta più facilità la chioma verdastra e l’accenno di coda che inizia a svilupparsi sotto l’azione del vento solare.

Previsioni di luminosità e stabilità del nucleo

Le attuali stime degli astronomi suggeriscono che la cometa potrebbe raggiungere una magnitudine +2, posizionandosi tra gli oggetti più brillanti apparsi nei nostri cieli negli ultimi anni. Un aiuto significativo alla visibilità potrebbe arrivare dal fenomeno del forward-scattering, ovvero la riflessione della luce solare sulle polveri della cometa che ne aumenta la brillantezza apparente agli occhi di chi osserva dalla Terra. Questa stabilità rassicura gli appassionati dopo la delusione per la scomparsa della cometa MAPS, disintegratasi improvvisamente all’inizio del mese. È importante ricordare che dopo il 20 aprile la Pan-STARRS diventerà progressivamente invisibile per le latitudini settentrionali, spostandosi verso i cieli dell’emisfero australe per il suo massimo avvicinamento al nostro pianeta.