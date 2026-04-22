La complessa odissea genetica dei popoli indigeni americani: tre migrazioni e il mistero dell’Australasia

Il racconto delle origini dell’uomo nel continente americano si arricchisce oggi di un capitolo fondamentale grazie a una ricerca internazionale di portata senza precedenti. Lo studio, intitolato The evolutionary history and unique genetic diversity of Indigenous Americans e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, ha analizzato 128 genomi ad alta copertura di individui indigeni provenienti da 8 diversi paesi dell’America Latina. Questo immenso sforzo di sequenziamento ha permesso di mappare una diversità genetica finora rimasta in gran parte inesplorata, offrendo una visione molto più dinamica e stratificata rispetto ai modelli semplificati del passato. I risultati non solo confermano la straordinaria resilienza di queste popolazioni, ma introducono elementi sorprendenti, come una terza ondata migratoria finora sconosciuta e un legame genetico persistente con le popolazioni dell’Australasia.

Oltre i modelli semplificati: le tre grandi ondate migratorie verso il Sud

Per decenni, la scienza ha cercato di riassumere il popolamento delle Americhe attraverso schemi lineari, ma i nuovi dati genomici suggeriscono che la realtà sia stata molto più movimentata. La ricerca identifica infatti almeno tre principali dispersioni di popolazioni verso il Sud America, seguite da lunghi periodi di differenziazione regionale e continuità genetica. La prima ondata risale a più di 9.000 anni fa ed è rappresentata da individui i cui resti sono stati rinvenuti in siti celebri come Lagoa Santa in Brasile e Los Rieles in Cile. Successivamente, circa 9.000 anni fa, una seconda stirpe genetica si è diffusa attraverso l’America Centrale, portando a una sostituzione parziale delle popolazioni precedenti, un evento che coincide con profondi cambiamenti nei reperti archeologici e nella cultura materiale.

La scoperta più eclatante riguarda però una terza migrazione, rimasta finora invisibile ai ricercatori. Questa dispersione, avvenuta durante il Tardo Olocene, sembra aver avuto origine da gruppi strettamente imparentati con le popolazioni del Mesoamerica. Questo flusso genetico ha plasmato in modo determinante il profilo delle popolazioni indigene contemporanee del Sud America e dei Caraibi del periodo ceramico, risalendo ad almeno 1.300 anni fa. Tale evidenza suggerisce che il continente sia stato teatro di contatti e spostamenti su vasta scala molto più recenti e complessi di quanto si potesse immaginare basandosi solo sui dati archeologici tradizionali.

L’enigma Ypykuéra: il legame genetico profondo con l’Australasia

Uno dei punti più affascinanti dello studio riguarda la cosiddetta “affinità Australasiana“, un segnale genetico che collega alcune popolazioni indigene americane agli attuali abitanti dell’Oceania. Questa componente, denominata antenato Ypykuéra (che in lingua Tupi significa “antenato”), è presente in diverse popolazioni del bacino amazzonico, del Chaco e delle terre basse, con una concentrazione particolare nell’Amazzonia sud-occidentale. Sebbene questa traccia genetica sia quantitativamente limitata, oscillando tra l’1% e il 3%, la sua persistenza per oltre 10.000 anni suggerisce che non sia il frutto di un incontro casuale o recente.

Al contrario, i ricercatori hanno scoperto che diverse regioni del genoma che ospitano questo segnale sono state bersaglio della selezione naturale positiva. In particolare, geni associati alla fertilità, come il LINC00871, mostrano una forte affinità con gli alleli australasiani, indicando che questa eredità genetica potrebbe aver offerto vantaggi adattativi cruciali in specifici contesti ambientali del continente americano. Questo dato scardina l’idea che il popolamento dell’America sia avvenuto esclusivamente da un unico ceppo siberiano isolato, suggerendo invece un mosaico ancestrale più ricco che include contributi da popolazioni asiatiche estinte legate agli attuali australasiani.

Eredità arcaiche e adattamento: il ruolo di Neanderthal e Denisova

Lo studio non si è limitato a tracciare le rotte migratorie di Homo sapiens, ma ha indagato anche le tracce lasciate nel DNA dagli esseri umani arcaici. I ricercatori hanno identificato che circa l’1,2% del genoma degli indigeni americani è composto da alleli derivati da Neanderthal e Denisova. Queste varianti non sono semplici residui evolutivi, ma hanno giocato un ruolo attivo nell’adattamento delle popolazioni ai nuovi ambienti americani attraverso un processo noto come introgressione adattativa.

I geni influenzati da questa eredità arcaica sono legati a funzioni biologiche vitali come la risposta immunitaria, il metabolismo del glucosio e l’integrità della pelle. Ad esempio, varianti neandertaliane nei geni dei recettori delle chemochine sono state associate alla protezione contro i patogeni, mentre alleli denisoviani sembrano influenzare l’attività dei canali del calcio. È interessante notare come i segnali di discendenza australasiana e quelli di origine arcaica non si sovrappongano quasi mai nel genoma, confermando che si tratta di eventi evolutivi indipendenti che hanno entrambi contribuito alla straordinaria plasticità biologica dei popoli nativi.

Le cicatrici della storia: l’impatto profondo della colonizzazione europea

Accanto alla storia millenaria, lo studio analizza con precisione anche i drammatici cambiamenti demografici degli ultimi cinque secoli. La colonizzazione guidata dagli europei ha trasformato radicalmente il panorama genetico del continente, causando una massiccia riduzione delle popolazioni indigene attraverso epidemie, guerre e spostamenti forzati. Le analisi mostrano un diffuso “collo di bottiglia” demografico post-contatto, che ha portato a un aumento della consanguineità in molti gruppi rimasti isolati o frammentati.

Questa storia recente è scritta nel DNA sotto forma di lunghi segmenti di omozigosi (ROH), che riflettono la riduzione della diversità genetica causata dal crollo della popolazione. Tuttavia, lo studio sottolinea come la diversità genetica degli indigeni americani resti vasta e in gran parte ancora da caratterizzare nelle banche dati globali. Questa ricerca non è quindi solo un viaggio nel passato, ma un appello urgente alla comunità scientifica affinché includa maggiormente queste popolazioni negli studi genomici, garantendo che i benefici della medicina moderna e della ricerca evolutiva siano accessibili a tutte le comunità discendenti.