La corsa globale per le terre rare pesanti: il Pentagono sfida il monopolio cinese con l’aiuto di Lynas

Nel cuore della Malaysia, nella piccola città portuale di Kuantan, si svolge una battaglia silenziosa ma cruciale per il controllo delle risorse strategiche. Il protagonista di questa lotta è la Lynas Rare Earths, una società australiana che sta cercando di sottrarre parte del monopolio della Cina sulle terre rare pesanti, risorse fondamentali per il settore militare e industriale globale. Mentre il Pentagono ha iniziato a fare ingenti investimenti per garantire approvvigionamenti sicuri, le terre rare pesanti diventano sempre più un terreno di scontro geopolitico.

La corsa alle terre rare pesanti

Le terre rare pesanti sono elementi essenziali per la produzione di magneti ad alte prestazioni, utilizzati in una vasta gamma di tecnologie avanzate, dai missili ai jet da combattimento. Negli ultimi anni, la Cina ha esercitato un dominio incontrastato su queste risorse, arrivando a ridurre le esportazioni durante le tensioni commerciali con gli Stati Uniti lo scorso anno. Un passo che ha messo in difficoltà interi settori industriali, costringendo alcune fabbriche automobilistiche in Europa e Stati Uniti a fermarsi. In questo scenario, la Lynas Rare Earths è emersa come un attore chiave per ridurre la dipendenza occidentale dalla Cina.

“Nessuno aveva prodotto una terra rara pesante separata al di fuori della Cina negli ultimi 20 anni”, ha dichiarato Amanda Lacaze, amministratore delegato di Lynas. A questo, ha aggiunto Pol Le Roux, direttore operativo dell’azienda: “In realtà sono passati 30 anni”. La produzione di terre rare pesanti fuori dalla Cina, dunque, è una novità che arriva con la volontà di spezzare il monopolio che ha caratterizzato il settore per decenni.

Il Pentagono entra in gioco

Nel marzo 2026, un passo significativo è stato fatto dal Pentagono, che ha siglato un accordo preliminare con Lynas per l’acquisto di terre rare. Il valore dell’intesa ammonta a 96 milioni di dollari, un investimento strategico per assicurarsi l’accesso a risorse vitali per la difesa nazionale. La crescente necessità di approvvigionamenti sicuri di terre rare ha spinto gli Stati Uniti e i suoi alleati a coordinarsi in un piano per limitare l’influenza della Cina su questi materiali cruciali.

Non è solo Lynas a investire in questo settore. Anche MP Materials, una società americana con sede a Las Vegas, sta preparando la costruzione di una propria raffineria per le terre rare pesanti, supportata da miliardi di dollari di aiuti governativi. La raffineria di MP Materials dovrebbe essere operativa entro la fine dell’anno, contribuendo ulteriormente a diversificare le fonti di approvvigionamento di terre rare per il mercato occidentale.

La crescente produzione di ossido di samario

Un altro passo avanti significativo per Lynas è la produzione di ossido di samario, una delle terre rare più difficili da reperire e di alta richiesta per applicazioni militari. L’ossido di samario è utilizzato nei magneti resistenti al calore, impiegati in missili e aerei da combattimento. La società australiana ha iniziato a produrre questo elemento critico proprio nel suo impianto di Kuantan, spingendo ancora più in là l’iniziativa per sottrarre risorse dalla Cina.

La produzione di ossido di samario rappresenta un passo fondamentale nella creazione di una filiera alternativa, che non solo soddisfi le necessità industriali ma anche quelle militari. “Non c’è dubbio che il 2025 sia stato il campanello d’allarme di cui gli Stati Uniti avevano bisogno per intraprendere una politica industriale audace”, ha affermato Gracelin Baskaran, esperta di minerali critici presso il CSIS di Washington.

Le difficoltà e le sfide nella realizzazione di nuove raffinerie

Nonostante i progressi, le sfide non mancano. Lynas ha riconosciuto che esiste una “significativa incertezza” riguardo la realizzazione di un nuovo impianto di lavorazione negli Stati Uniti. Nonostante l’ingente stanziamento di 258 milioni di dollari da parte del Pentagono nel 2023, la società ha dovuto affrontare l’aumento dei costi e le difficoltà legate alla gestione delle acque reflue. Questi ostacoli non hanno però fermato i piani dell’azienda, che sta espandendo il suo impianto a Kuantan, con l’obiettivo di renderlo operativo nel 2028.

Le preoccupazioni di Lynas sul futuro delle forniture

Mentre Lynas spinge per aumentare la produzione di terre rare pesanti, c’è preoccupazione per la sostenibilità delle forniture. Secondo Amanda Lacaze, la domanda militare di terre rare è relativamente contenuta, il che potrebbe rappresentare un ostacolo per il raggiungimento di volumi sufficienti per le industrie occidentali. Per questo motivo, ha suggerito che le nazioni occidentali potrebbero fare di più per garantire una domanda continua di terre rare.

In particolare, Lacaze ha avanzato l’idea di utilizzare crediti d’imposta per incentivare i produttori di auto e elettronica a scegliere magneti non cinesi, creando così un mercato che possa sostenere la crescente produzione di terre rare pesanti. Un’azione strategica che potrebbe ridurre ulteriormente la dipendenza dalla Cina, favorendo una filiera di approvvigionamento più sicura e diversificata.

Il futuro delle terre rare pesanti

Il mercato delle terre rare pesanti è in fase di rapida trasformazione, con attori globali come Lynas e MP Materials che si preparano a ridurre la dipendenza dalla Cina. Tuttavia, la strada per una maggiore sicurezza delle forniture è ancora lunga, e le sfide logistiche ed economiche rimangono. Con il sostegno del Pentagono e l’incentivazione di politiche industriali adeguate, le nazioni occidentali potrebbero finalmente iniziare a garantire l’approvvigionamento di queste risorse vitali. La domanda per terre rare pesanti è destinata a crescere, e con essa la competizione geopolitica per il controllo di queste risorse strategiche.