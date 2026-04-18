La Diga del Menta come non l’avete mai vista: sta esondando ininterrottamente da 16 giorni, è una tracimazione storica | FOTO

Le immagini che giungono oggi dalle vette più impervie dell’Appennino Calabrese lasciano senza fiato anche i conoscitori più esperti del territorio. Nel cuore selvaggio dell’Aspromonte, la Diga del Menta sta offrendo uno spettacolo di rara bellezza e potenza che dura ormai ininterrottamente dal 3 aprile scorso. Da ben sedici giorni, un flusso d’acqua imponente scivola oltre i bordi dell’invaso, creando una cascata artificiale che testimonia la straordinaria salute dei bacini idrografici locali. Non si tratta di un evento passeggero o di una piena momentanea, ma di un fenomeno di tracimazione continua che non accenna a diminuire, regalando al pubblico e agli esperti istantanee di una montagna reggina come non si era mai vista prima d’ora, immersa in un tripudio di correnti e spruzzi cristallini.

La fine dell’incubo siccità e il ritorno dell’abbondanza idrica

Soltanto pochi mesi fa, il ricordo della siccità del 2024 pesava come un macigno sulla gestione delle risorse in Calabria, con terreni aridi e preoccupazioni crescenti per l’approvvigionamento dei centri urbani. Tuttavia, lo scenario attuale ribalta completamente quel paradigma grazie a un’inversione climatica che ha portato l’inverno più piovoso e nevoso degli ultimi decenni. Questo surplus di precipitazioni ha permesso alla Diga del Menta di raggiungere e superare la sua massima capacità, trasformando il bacino in una riserva vitale che garantisce scorte idriche straordinarie per il futuro della città di Reggio Calabria e delle aree limitrofe. La transizione da una fase di estrema carenza a una di eccezionale abbondanza rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per l’intero ecosistema regionale.

Il contributo decisivo dello scioglimento delle nevi aspromontane

Il motore principale che alimenta questa tracimazione incessante non è soltanto la pioggia battente delle ultime settimane, ma soprattutto l’accumulo nevoso senza precedenti sulle alte quote. Lo scioglimento dellaneve, presente in quantità abbondantissime sulle vette di Montalto e delle dorsali circostanti, continua ad alimentare il torrente Menta con una costanza impressionante. Le temperature primaverili, pur rimanendo fresche, stanno trasformando gradualmente il manto bianco in acqua corrente, che confluisce nell’invaso mantenendolo costantemente oltre la soglia di guardia. Questo processo naturale assicura che il flusso rimanga vigoroso, garantendo che le immagini straordinarie della diga che trabocca diventino il simbolo di una stagione di rinascita per l’idrologia calabrese.

Un’assicurazione per l’estate e la gestione delle risorse future

Osservare la Diga del Menta che continua a versare l’acqua in eccesso verso valle non è solo un piacere estetico per escursionisti e fotografi, ma rappresenta una reale garanzia di sicurezza. Questo periodo di eccezionale piovosità ha permesso di colmare ogni vuoto tecnico, mettendo al sicuro il territorio da eventuali ondate di calore precoci o periodi di secca estiva. La gestione della risorsa idrica in Aspromonte beneficia oggi di una situazione di vantaggio che permetterà una distribuzione serena e costante nei prossimi mesi. Il fenomeno a cui assistiamo oggi è la prova tangibile di come la natura sappia compensare i periodi di crisi con manifestazioni di forza estrema, restituendo dignità e vigore a una terra che fa della sua acqua montana il bene più prezioso e identitario. Alla faccia dei catastrofismi climatici che prefiguravano una desertificazione imminente…

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