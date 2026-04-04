Neve record, Aspromonte impenetrabile fino a Montalto: tre metri di accumulo al 4 aprile, strade e alberi totalmente sommersi | FOTO

Le immagini che giungono oggi dal cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte sembrano provenire da una spedizione artica, e non dal profondo Sud Italia in piena primavera. In questo sabato 4 aprile 2026, la montagna calabrese si presenta sotto una veste di una potenza primordiale, offrendo uno spettacolo di neve record che non ha precedenti documentati in questo periodo dell’anno. La perturbazione dei giorni scorsi ha scaricato al suolo quantità di neve industriali, trasformando il paesaggio in un deserto bianco dove i punti di riferimento abituali sono stati letteralmente cancellati dalla furia degli elementi e dagli accumuli straordinari, magistralmente documentati dall’ardito escursionista Massimiliano Pedi nelle foto e nel video a corredo dell’articolo.

La risalita verso Montalto tra sentieri sbarrati e alberi sommersi

Raggiungere la vetta di Montalto, il punto più alto del massiccio con i suoi 1.955 metri di altitudine, è diventata un’impresa ai limiti del possibile anche per i più esperti scialpinisti. La montagna è attualmente impenetrabile: oltre i 1.700 metri, la vegetazione non è semplicemente coperta, ma è stata fagocitata dal manto bianco. Gli alberi sono completamente sommersi dalla neve e i loro rami, appesantiti da tonnellate di ghiaccio e neve fresca, si sono intrecciati e piegati fino a toccare il suolo, creando delle vere e proprie barriere naturali invalicabili lungo i sentieri. Le foto scattate oggi mostrano i segnavia della sentieristica, come quello per Materazzelli, che spuntano a malapena dal terreno, indicando che lo spessore del manto nevoso ha superato ogni logica stagionale.

Viabilità in ginocchio e stop totale ai mezzi a motore in alta quota

Un aspetto critico di questa situazione eccezionale riguarda il collasso della viabilità montana. Attualmente, tutte le arterie stradali che conducono verso le vette più alte sono diventate strade impraticabili per qualsiasi tipo di autovettura, compresi i fuoristrada più attrezzati. Lo spessore del manto bianco e le slavine naturali hanno reso il transito impossibile per i mezzi a motore, isolando di fatto la parte sommitale del massiccio. L’unico modo per risalire i pendii e sfidare la coltre bianca è affidarsi esclusivamente alla forza muscolare, procedendo con gli sci ai piedi o con le ciaspole. Anche per chi è abituato a queste discipline, la progressione avviene con enormi difficoltà, a causa della neve fresca e dei continui ostacoli rappresentati dalla vegetazione piegata che sbarra ogni possibile via di comunicazione terrestre.

L’esondazione storica della Diga del Menta e il trionfo dell’acqua

Il dato che più di ogni altro certifica l’eccezionalità di questa stagione riguarda la Diga del Menta. Per la prima volta nella sua storia, il grande invaso ha raggiunto il livello di guardia fino a esondare, un evento mai visto prima che testimonia l’abbondanza di precipitazioni che ha caratterizzato questi mesi. Mentre per anni si è parlato di uno spettro della desertificazione imminente, i fatti odierni raccontano una realtà diametralmente opposta, fatta di bacini colmi e riserve idriche sature. La portata di questa nevicata di aprile garantisce un deflusso costante verso le valli, smentendo con la forza della natura le previsioni più pessimistiche degli ultimi decenni.

Oltre tre metri di neve in quota: i numeri di un inverno infinito

Le rilevazioni effettuate oggi confermano che, oltre i 1.750 metri di altitudine, si misurano stabilmente tre metri di neve. Si tratta di volumi che solitamente si riscontrano sulle Alpi a quote ben più elevate e che in Aspromonte rappresentano un’anomalia climatica di proporzioni epiche. Questa condizione di innevamento eccezionale garantisce una prosecuzione della stagione invernale ben oltre i tempi canonici. Gli appassionati si preparano infatti a un evento più unico che raro: trascorrere il lunedì di Pasquetta sugli sci nelle piste di Gambarie. Lo scenario che si prospetta per le festività è quello delle grandi occasioni, con il bianco della neve che contrasta con l’azzurro del mare visibile dalla vetta, un binomio che solo la Calabria sa offrire con tale maestosità.

La realtà dei fatti contro il catastrofismo climatico

Quella di oggi è una giornata che invita alla riflessione, soprattutto nei confronti di quel catastrofismo climatico che da anni dipinge la Calabria come una terra destinata alla siccità perenne. Le prove visive e i dati idrografici di questo 4 aprile dimostrano che la natura segue cicli complessi e spesso imprevedibili, lontani dai modelli semplificati che vorrebbero il Mediterraneo in fiamme. Vedere il Reparto Carabinieri Biodiversità quasi sepolto dai cumuli e osservare le “snow rollers” naturali formarsi sui pendii ripidi è la migliore risposta a chi blatera di una fine dell’inverno imminente. L’Aspromonte oggi rivendica la sua identità di montagna selvaggia e ricca d’acqua, regalando alla Calabria una delle pagine più incredibili della sua storia meteorologica recente.

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