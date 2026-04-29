La foto più divertente vince il People’s Choice Award ai Nikon Comedy Wildlife Awards

Il People’s Choice Award (Premio del pubblico) ai Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 è stato assegnato all’immagine di Alison Tuck, che ha conquistato il cuore degli spettatori con una fotografia che cattura l’umorismo puro della natura. La vincitrice è una divertentissima foto di una sula, un uccello marino, colpita dal vento sulle scogliere di Bempton, nello Yorkshire. L’immagine, intitolata “Now where is my nest?” (E ora dov’è il mio nido?), è risultata la più apprezzata dal pubblico, superando le altre quaranta immagini selezionate per la competizione del 2025.

Un premio voluto dal pubblico e una fotografia che racconta la natura

Il People’s Choice Award è una categoria speciale in cui non è la giuria di esperti a decidere il vincitore, ma è il pubblico a esprimere la propria preferenza. Questa scelta permette di dare voce a chi osserva le immagini, premiando la foto che più emoziona e diverte. La sula di Alison Tuck, colpita dal vento mentre cerca di mantenere l’equilibrio sulle scogliere, ha suscitato il sorriso di migliaia di persone, rendendola la fotografia vincitrice.

Alison Tuck, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “vincere il People’s Choice Award significa molto per me. È stato davvero emozionante arrivare in finale con la mia sula e sono stata onorata di ricevere una Highly Commended (Menzione d’onore). Tuttavia, vincere in questa categoria è tutta un’altra cosa e sono davvero grata a tutte le persone che hanno votato per me, senza dimenticare quanto mi sia divertita, dopotutto si tratta dei Nikon Comedy Wildlife Awards!”

Una passione per la fotografia naturalistica con Nikon

Alison Tuck è un’appassionata utilizzatrice di fotocamere Nikon, in particolare della Nikon Z 8, che le consente di immortalare con grande facilità gli animali in movimento. Grazie alla sua Nikon, la fotografa è riuscita a catturare l’istante perfetto di quella sula sospesa nel vento, un’immagine che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Alison racconta con entusiasmo: “amo scattare molte fotografie, soprattutto di animali selvatici: da una minuscola formica a un grande elefante sulla terra, da un piccolo granchio a un’orca nel mare, o da un minuscolo nettarinide a un rapace in volo nel cielo. Ognuno di loro ha una propria storia da raccontare nel mondo e, per me, catturare queste storie è qualcosa di davvero speciale”.

Il premio e il riconoscimento di STERNA

Il People’s Choice Award ha anche un premio in palio: una borsa fotografica ThinkTANK e una stampa speciale dell’immagine vincitrice su carta bianca opaca Hahnemühle, fornita da STERNA, sponsor della categoria. STERNA, azienda che si occupa di fotografia artistica naturalistica, ha come missione quella di evidenziare l’unicità della fauna selvatica e della natura attraverso il fotoritocco creativo e la produzione di stampe Fine Art.

Stefan Maier, General Manager Marketing di Nikon Europe, ha commentato il riconoscimento a Alison Tuck, sottolineando l’importanza della fotografia nel creare una connessione emotiva con la natura: “siamo lieti che l’immagine di Alison Tuck sia stata riconosciuta come People’s Choice Award. Coglie un momento di umorismo puro e universale, ricordandoci quanto possa essere potente la fotografia. Nikon è orgogliosa di partecipare ai Comedy Wildlife Awards, dimostrando come la narrazione attraverso le immagini possa intrattenere, ispirare e avvicinare le persone alla natura, ricordandoci la nostra comune umanità”.

Il concorso per il 2026: un invito a partecipare

Con la conclusione dei Nikon Comedy Wildlife Awards 2025, l’attenzione si sposta già sui prossimi premi del 2026. Le candidature per il concorso sono già aperte, e tutti, in qualsiasi parte del mondo, possono partecipare inviando foto e video fino al 30 giugno 2026. Il concorso è completamente gratuito e presenta numerose categorie in cui competere. Tra i premi in palio figurano fotocamere e obiettivi Nikon, oltre a un safari di una settimana nel Masai Mara, in Kenya, con Alex Walker’s Serian per il vincitore assoluto.

Un tributo alla bellezza della natura attraverso l’umorismo

Il People’s Choice Award ai Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 non è solo un premio per una fotografia divertente, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di preservare la natura e gli animali selvatici. Grazie a iniziative come questa, la fotografia continua a giocare un ruolo fondamentale nel sensibilizzare il pubblico sulla bellezza e la fragilità del nostro mondo naturale, invitando ciascuno di noi a proteggere ciò che rimane.