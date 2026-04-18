La Msc Euribia lascia il Golfo Persico: fine di un’odissea tra tensioni e blocchi navali

Dopo settimane di incertezza, la nave da crociera MSC Euribia si appresta a lasciare definitivamente il Golfo Persico, mettendo fine a una permanenza forzata durata oltre un mese e mezzo. La situazione è stata determinata dalle crescenti tensioni legate alla guerra in Iran, che ha avuto ripercussioni dirette sulla sicurezza delle principali rotte marittime dell’area. In particolare, il blocco e le limitazioni al traffico nello Stretto di Hormuz hanno reso impossibile per diverse imbarcazioni, tra cui la Euribia, proseguire regolarmente i propri itinerari. Questo tratto di mare, fondamentale per il commercio globale, si è trasformato temporaneamente in una zona ad alto rischio, imponendo una prudenza estrema alle compagnie di navigazione. Il lungo stallo ha rappresentato un caso emblematico di come gli equilibri geopolitici possano influenzare direttamente il turismo e il traffico marittimo internazionale.

Il ritorno alla navigazione e l’uscita dallo Stretto

Secondo i dati AIS, la Euribia ha ripreso una navigazione costante a circa 22 nodi, segno evidente di un progressivo ritorno alla normalità operativa. L’unità ha quasi doppiato la penisola di Musandam, situata all’estremità settentrionale dell’Oman. Questo passaggio rappresenta un punto chiave: superarlo significa essere praticamente fuori dallo Stretto di Hormuz e quindi al riparo dalle principali criticità che hanno caratterizzato le ultime settimane. La ripartenza non è solo una questione tecnica, ma anche simbolica, perché indica un allentamento – almeno parziale – delle tensioni che avevano paralizzato il traffico. Tuttavia, la situazione resta monitorata con attenzione dalle autorità marittime internazionali, consapevoli della fragilità degli equilibri nella regione.

Un convoglio per la sicurezza in acque sensibili

La Euribia non è sola nel suo ritorno verso rotte più sicure. La nave sta procedendo in convoglio insieme ad altre unità da crociera, una scelta strategica adottata per aumentare il livello di sicurezza in un’area ancora considerata delicata. Tra le imbarcazioni che seguono vi è la Celestyal Journey, mentre a breve distanza si trovano anche la Mein Schiff 4 e la Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises. Il movimento coordinato di queste navi riflette una prassi sempre più diffusa in contesti ad alto rischio, dove la cooperazione tra operatori diventa fondamentale. Questo episodio evidenzia anche come il settore crocieristico, spesso percepito come distante dalle dinamiche geopolitiche, sia in realtà fortemente esposto a eventi globali.