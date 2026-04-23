La NASA porta il fuoco sulla Luna: un esperimento cruciale per la sopravvivenza umana

L’esplorazione umana dello Spazio profondo porta con sé una serie di incognite che mettono a dura prova la resistenza tecnologica e psicologica degli equipaggi, ma esiste una minaccia che spaventa i progettisti della NASA più di ogni altra: il fuoco. Mentre ci avviciniamo al momento in cui la presenza umana sul suolo lunare diventerà permanente, la necessità di comprendere come le fiamme si propagano in quell’ambiente specifico è diventata una priorità assoluta per la sicurezza delle future abitazioni. Sulla Terra siamo abituati a prevedere il comportamento di un incendio, ma le leggi della fisica cambiano drasticamente quando ci si sposta su un corpo celeste con una gravità ridotta. Senza una comprensione precisa di questi meccanismi, i materiali utilizzati per costruire i moduli abitativi potrebbero rivelarsi delle trappole mortali imprevedibili. Per colmare questa lacuna conoscitiva, l’agenzia spaziale americana ha sviluppato una missione dedicata che porterà letteralmente il fuoco sulla Luna, analizzando in tempo reale reazioni chimiche che non possono essere replicate correttamente in nessun laboratorio terrestre o stazione orbitante attuale.

Perché le fiamme lunari sono diverse

Sulla Terra, la gravità gioca un ruolo fondamentale nel mantenere o estinguere un incendio. I gas caldi tendono a salire, creando correnti convettive che richiamano ossigeno fresco alla base della fiamma. In alcuni casi, se il materiale è poco infiammabile, questo movimento rapido può generare il cosiddetto “blowoff”, un soffio naturale che spegne il fuoco sul nascere. Sulla Luna la situazione cambia radicalmente. La gravità ridotta permette comunque un flusso di gas, ma questo avviene molto più lentamente. Il risultato è paradossale: l’ossigeno continua a nutrire la fiamma senza però creare quel movimento d’aria abbastanza veloce da estinguerla. Questo significa che materiali considerati sicuri o autoestinguenti sulla Terra potrebbero bruciare per tempi lunghissimi sulla superficie lunare, trasformando piccoli incidenti in emergenze ingestibili per gli astronauti all’interno dei loro habitat.

Oltre i test tradizionali: i limiti dei laboratori terrestri

Per decenni, la NASA ha utilizzato uno standard rigoroso, il NASA-STD-6001B, per testare l’infiammabilità dei materiali destinati al volo spaziale. Questo test prevede di avvicinare una fiamma alla base di un campione montato verticalmente: se il fuoco risale per più di 15 centimetri o se cadono detriti ardenti, il materiale viene scartato. Tuttavia, questa procedura viene eseguita sulla Terra, dove i concetti di “alto” e “basso” sono definiti dalla nostra gravità.

Nelle condizioni di microgravità della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), le fiamme non puntano verso l’alto, ma formano globi sferici che si espandono lentamente, alimentati quasi esclusivamente dai sistemi di ventilazione. Spegnere i ventilatori non è la soluzione definitiva, poiché il materiale potrebbe continuare a bruciare senza fiamma (smoldering), pronto a riaccendersi non appena l’aria ricomincia a circolare. Anche i test precedenti, come gli esperimenti Saffire condotti all’interno delle capsule di rifornimento Cygnus prima del loro rientro distruttivo in atmosfera, hanno mostrato comportamenti anomali, con fiamme che si propagano in direzione opposta al flusso d’aria.

FM2: un laboratorio di fuoco sulla superficie lunare

L’esperimento Flammability of Materials on the Moon (FM2) rappresenta il tassello mancante in questa complessa ricerca. Lanciato nell’ambito delle missioni Commercial Lunar Payload Service (CLPS), FM2 utilizzerà una camera a combustione sigillata per bruciare 4 campioni di combustibile solido direttamente sulla Luna. Sarà la prima volta che gli scienziati potranno osservare la dinamica del fuoco in una gravità parziale per un periodo prolungato, superando i pochi secondi offerti dalle torri di caduta o dai voli parabolici.

La camera sarà dotata di telecamere ad alta precisione, radiometri e sensori di ossigeno per monitorare ogni istante della combustione. I dati raccolti permetteranno di creare un ponte teorico tra il comportamento osservato in assenza di gravità e quello a cui siamo abituati sulla Terra. Sebbene inviare capsule di prova sulla Luna sia estremamente costoso, la NASA sa bene che non esiste sostituto per i dati reali ottenuti sul campo. I risultati di FM2 serviranno a riscrivere i protocolli di sicurezza, ed offriranno spunti preziosi anche agli scrittori di fantascienza, pronti a descrivere con precisione i pericoli che attendono i prossimi pionieri dello Spazio.