La NASA vuole utilizzare una flotta di droni MoonFall per esplorare il Polo Sud lunare

Il mese scorso, il capo della NASA, Jared Isaacman, ha affrontato di petto il programma di ritorno sulla Luna, chiedendo una profonda revisione del programma Artemis. Uno dei suoi annunci riguardava una rapida serie di missioni robotiche per esplorare, condurre esperimenti e preparare le operazioni di superficie prima di un eventuale “rinnovamento” del paesaggio lunare da parte degli astronauti nel 2028. Nell’ambito dell’evento “Ignition” della NASA del 24 marzo, Isaacman ha chiesto di eliminare gli ostacoli superflui che impediscono il progresso, affermando che l’agenzia avrebbe “liberato la forza lavoro e la potenza industriale della nostra nazione” per tornare sul paesaggio lunare e costruire una base sulla Luna.

Un aspetto della revisione del programma Artemis proposta dal capo della NASA riguardava l’utilizzo di droni nell’ambito del progetto MoonFall. Il giorno dell’evento NASA Ignition è stata pubblicata una richiesta di proposte per lo sviluppo del progetto MoonFall. Ma in cosa consiste l’iniziativa, perché proprio ora e quali saranno i prossimi passi per il suo avvio?

Sulle orme di Ingenuity

Ray Baker è il responsabile del progetto MoonFall presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA a Pasadena, in California. MoonFall prevede il rilascio di quattro “droni” dotati di telecamere e sensori in un sito ancora da definire al Polo Sud Lunare, ha dichiarato Baker a Space.com. “Il nostro obiettivo è che ogni drone possa coprire un raggio di circa 50 chilometri“, ha affermato, “e che ciò avvenga entro la fine del 2028“.

Questi droni sono alimentati dallo stesso know-how e dallo stesso spirito audace e intraprendente che ha permesso all’elicottero marziano di Ingenuity di effettuare 72 voli durante la missione del rover Perseverance, attualmente in servizio nel cratere Jezero del Pianeta Rosso. “Potremo contare sul loro lavoro”, ha affermato Baker. “Uniremo il successo ottenuto con Ingenuity, tutta quella conoscenza, competenza e successo, alle capacità del settore. Riusciremo a portare a termine l’impresa”, ha aggiunto.

Baker ha spiegato che i quattro droni trasporteranno ciascuno un set di 10 telecamere e attrezzature scientifiche, per un totale di 40 che sorvoleranno il paesaggio lunare roccioso e accidentato. Le immagini prodotte dai droni verranno unite per creare una visione senza precedenti del paesaggio lunare, ideale per pianificare i futuri siti di atterraggio per gli equipaggi di Artemis e per l’installazione di componenti per le basi lunari.

Un aspetto diverso rispetto al passato, ma in rapida evoluzione, è l’utilizzo di un settore spaziale nuovo ed emergente. “Hanno molte capacità e noi faremo leva su questo, insieme alle nostre competenze del JPL“, ha concluso Baker.

L’elicottero Ingenuity per la missione su Marte era dotato di componenti elettronici commerciali standard, molti dei quali simili a quelli presenti nei telefoni cellulari. Tuttavia, possedeva anche un sistema intelligente integrato per rilevare ed evitare gli ostacoli durante gli spostamenti da una zona all’altra della superficie marziana. Analogamente, ha spiegato Baker, per i droni di MoonFall che si spostano da un punto all’altro, una volta in prossimità dei rispettivi siti di atterraggio, ciascuno valuterà l’ambiente circostante e atterrerà nell’area più sicura.

Quali sono le prossime tappe per MoonFall?

Il progetto MoonFall si sta muovendo rapidamente. “Non vediamo l’ora di selezionare i nostri partner industriali e di portare a termine il progetto. Sarà un’esperienza davvero entusiasmante“, ha affermato Baker. “Entro giugno di quest’anno speriamo di aver selezionato i nostri partner principali”.

Guardando al futuro, i prototipi hardware di MoonFall sono già disponibili o in fase di sviluppo. “Abbiamo in programma tappe di sviluppo entro la fine dell’anno, tra cui test di trasporto in orbita dell’hardware del progetto per verificare i sensori di navigazione e controllo“, ha affermato Baker. L’integrazione e i test del veicolo spaziale sono previsti per la fine dell’estate del 2027, ha aggiunto, con la consegna di MoonFall al sito di lancio nel 2028. “Sarà un processo rapido. Crediamo di potercela fare”, ha osservato Baker.

Non è ancora chiaro quanto costerà il progetto MoonFall. “La NASA sta ancora definendo i dettagli relativi a costi e budget, quindi non possiamo fornire queste informazioni al momento. Ma siamo fiduciosi che, in collaborazione con l’industria, il JPL abbia le competenze e la tecnologia per rispettare le tempistiche”, ha dichiarato Baker.

Il rilascio dei droni a metà discesa sopra la Luna è estremamente vantaggioso perché si evitano i costi e i rischi aggiuntivi di un modulo di atterraggio propulsivo completo, ha spiegato Baker. “Inoltre, la missione sfrutterà le capacità dell’industria per lo stadio di trasferimento e frenata, nonché per i sistemi meccanici e di propulsione dei droni”, ha aggiunto Baker. “Pertanto, questa missione si inserisce perfettamente negli obiettivi dell’amministratore [della NASA] di ridurre i costi per ottenere maggiori risultati”.