La rivoluzione CRISPR vince il Breakthrough Prize: un premio da 3 milioni per i chirurghi del DNA

La città di Los Angeles ha ospitato ieri la cerimonia di assegnazione del Breakthrough Prize in Life Sciences, un prestigioso riconoscimento da 3 milioni di dollari conferito a Swee Lay Thein e Stuart Orkin. I 2 scienziati sono stati premiati per aver gettato le basi scientifiche che hanno permesso lo sviluppo di Casgevy, la prima terapia genica approvata che utilizza lo strumento di editing CRISPR. Questo traguardo rappresenta una svolta senza precedenti nella lotta contro l’anemia falciforme e la beta-talassemia, patologie del sangue che colpiscono milioni di individui nel mondo provocando crisi dolorose e gravi complicazioni sistemiche. Grazie alle loro scoperte, è stato possibile individuare un meccanismo genetico capace di ripristinare la produzione di emoglobina fetale nei pazienti adulti, neutralizzando di fatto gli effetti devastanti delle varianti genetiche difettose.

Il segreto dell’emoglobina fetale e il gene BCL11A

La storia di questo successo medico affonda le radici in un’osservazione clinica degli anni ’40: i neonati che avrebbero poi sviluppato l’anemia falciforme non mostravano sintomi fino a quando non diventavano più grandi. Il motivo risiede nel fatto che, nel grembo materno e nei primi mesi di vita, il corpo produce emoglobina fetale, che non presenta i difetti strutturali dell’emoglobina adulta nei pazienti malati. Con la crescita, un “interruttore” genetico spegne la versione fetale per attivare quella adulta, dando inizio alle dolorose crisi falcemiche.

La dottoressa Swee Lay Thein, della National Heart, Lung and Blood Institute, ha dedicato decenni allo studio di famiglie che, pur possedendo i geni della malattia, mostravano sintomi molto lievi. La sua ricerca ha isolato una regione del cromosoma 11 chiamata BCL11A. Questo gene funge da “repressore”: il suo compito è bloccare attivamente la produzione di emoglobina fetale. Identificare questo freno biologico è stata la chiave di volta; se si fosse riusciti a “reprimere il repressore”, i pazienti avrebbero potuto continuare a produrre emoglobina sana per tutta la vita.

Casgevy: come l’editing genetico “taglia” la malattia

Il contributo del dottor Stuart Orkin della Harvard University è stato fondamentale per tradurre questa intuizione in una strategia terapeutica. Orkin ha dimostrato come il repressore medi lo scambio tra emoglobina fetale e adulta, provando che l’editing genetico poteva colpire con precisione chirurgica quella specifica regione del DNA. Su queste basi, l’azienda biotecnologica Vertex ha sviluppato Casgevy, utilizzando le “forbici molecolari” CRISPR per disattivare il gene BCL11A.

Il processo terapeutico è complesso e intensivo. Prevede l’estrazione delle cellule staminali dal midollo osseo del paziente, la loro modifica in laboratorio tramite CRISPR e la successiva reinfusione. Una volta rientrate nell’organismo, queste cellule modificate iniziano a produrre globuli rossi ricchi di emoglobina fetale. Per chi ha ricevuto il trattamento, l’impatto è stato trasformativo, eliminando quasi totalmente le crisi di dolore e la necessità di continue trasfusioni di sangue.

Le nuove frontiere tra costi elevati e terapie in vivo

Nonostante l’entusiasmo per il Breakthrough Prize, la comunità scientifica resta consapevole delle sfide ancora aperte. Attualmente, il trattamento con Casgevy costa milioni di dollari e richiede cicli di chemioterapia aggressivi per preparare il midollo ad accogliere le cellule editate. Inoltre, l’anemia falciforme colpisce prevalentemente aree dell’Africa e dell’Asia dove le infrastrutture ospedaliere necessarie per procedure così sofisticate sono spesso assenti o carenti.

Per superare questi ostacoli, i ricercatori stanno già lavorando a una seconda generazione di terapie. L’obiettivo è passare a un approccio “in vivo”, che preveda l’iniezione diretta dei macchinari di editing genetico nel paziente, eliminando la necessità di estrarre e reinfondere il midollo. Parallelamente, si studiano farmaci somministrabili per via orale, come il Mitavipat, che migliorano la salute metabolica dei globuli rossi. La strada verso una cura universale e accessibile è ancora lunga, ma il riconoscimento ottenuto da Thein e Orkin conferma che la direzione intrapresa è quella corretta per sconfiggere definitivamente queste patologie genetiche.