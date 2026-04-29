La rivoluzione della tomografia computerizzata con Spectral CT Verida di Philips

La diagnostica per immagini sta attraversando una trasformazione profonda, dove la precisione, la rapidità e l’efficienza diventano esigenze irrinunciabili, soprattutto nei contesti clinici ad alta intensità come l’emergenza, l’oncologia e l’imaging cardiovascolare. In questo scenario, una delle sfide più urgenti è riuscire a distinguere con grande accuratezza le caratteristiche dei tessuti, riducendo al contempo la dose di radiazioni e i tempi di esame. Una risposta innovativa a queste necessità arriva dalla nuova Spectral CT Verida, una tomografia computerizzata sviluppata da Philips che integra intelligenza artificiale (IA) e tecnologia spettrale, portando l’imaging medico a un livello mai visto prima.

La tecnologia Spectral CT Verida

La Spectral CT Verida è la prima tomografia computerizzata dotata di tecnologia spettrale, in grado di acquisire immagini a colori con informazioni aggiuntive sui tessuti. Questo sistema innovativo è stato sviluppato da Philips, leader mondiale nell’health technology, ed è stato recentemente installato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, uno dei due ospedali al mondo ad avere questa tecnologia all’avanguardia. Questa tomografia rappresenta un passo significativo verso un futuro dove la qualità delle immagini e la velocità degli esami saranno sempre più elevate, con un impatto diretto sulla qualità delle diagnosi e sull’efficienza dei trattamenti.

Le caratteristiche principali: velocità e precisione

Uno degli aspetti più impressionanti di Spectral CT Verida è la sua capacità di acquisire fino a 145 immagini al secondo, permettendo di completare un esame in tempi estremamente rapidi. In ambienti ad alta intensità, come quelli ospedalieri, questo si traduce nella possibilità di effettuare fino a 270 esami al giorno, senza compromettere la qualità dell’immagine. L’utilizzo della tecnologia spettrale consente anche di ridurre la dose di radiazioni e di mezzo di contrasto, un aspetto fondamentale in contesti dove la sicurezza del paziente è una priorità assoluta.

A differenza delle tomografie convenzionali, che acquisiscono un’unica informazione per ogni scansione e in scala di grigi, il sistema di Spectral CT Verida si distingue per l’adozione di un detettore “Dual Layer”, capace di acquisire simultaneamente fotoni a bassa e alta energia. Questo processo permette di ottenere immagini a colori, che rivelano dettagli sui tessuti e sui materiali che una TC tradizionale non sarebbe in grado di mostrare, grazie alla possibilità di misurare come i tessuti assorbono differenti livelli di energia dei raggi X.

Intelligenza artificiale: il cuore della rivoluzione

La vera innovazione di Spectral CT Verida sta nell’integrazione dell’intelligenza artificiale in ogni fase del processo di imaging. Gli algoritmi di IA sono utilizzati per migliorare la qualità delle immagini in fase di acquisizione e durante la ricostruzione finale. La tecnologia di ricostruzione Spectral Precise Image, basata su algoritmi di deep learning, consente di ottenere immagini ad alta definizione anche a basse dosi di radiazioni, riducendo al contempo i consumi energetici fino al 45% rispetto ai sistemi tradizionali.

Questa automazione avanzata non solo migliora la qualità dell’immagine, ma semplifica anche il flusso di lavoro per gli operatori sanitari, eliminando la necessità di scegliere in anticipo protocolli specifici. La macchina acquisisce automaticamente tutte le informazioni necessarie, rendendo l’imaging spettrale disponibile in ogni esame.

L’intelligenza artificiale per la diagnostica cardiaca

Un ambito particolarmente delicato in cui Spectral CT Verida si distingue è quello degli esami cardiaci, dove i movimenti del cuore possono causare artefatti che rendono difficile l’interpretazione delle immagini. La capacità dell’intelligenza artificiale di rielaborare automaticamente i dati, anche quando sono presenti più scansioni, migliora significativamente la qualità delle immagini cardiache. In questo modo, la tomografia spettrale può essere utilizzata anche in casi dinamici, come gli esami cardiovascolari, senza compromettere l’affidabilità diagnostica.

Un passo avanti nella medicina di precisione

“L’installazione di una delle prime Spectral CT Verida a livello mondiale in un ospedale pubblico italiano rappresenta un risultato di rilievo, che conferma la capacità del nostro sistema sanitario di adottare soluzioni di ultima generazione per diagnosi all’avanguardia e attività di ricerca”, ha dichiarato Alessandro Leo, Business Leader Imaging Philips Italia, Israele e Grecia. “La piattaforma amplia l’esperienza di Philips nella tomografia computerizzata spettrale, un ambito supportato da oltre 800 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed e già applicato nella pratica clinica”.

Questa installazione sottolinea non solo l’efficacia della tecnologia, ma anche l’impegno delle strutture sanitarie italiane nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, con benefici tangibili per la salute dei pazienti.

Il futuro della tomografia computerizzata

Oggi, le soluzioni di tomografia computerizzata emergenti presentano differenti livelli di maturità e diffusione, ma la TC spettrale basata su detettori sviluppata da Philips è ormai una tecnologia consolidata. Da più di un decennio, questa tecnologia viene utilizzata in ambienti ad alta intensità, dove ha dimostrato prestazioni affidabili, anche nei contesti con elevati volumi di lavoro. Uno studio indipendente, pubblicato su Diagnostic and Interventional Imaging, ha messo a confronto le prestazioni di diverse TC avanzate, rivelando che il sistema DLCT di Philips ha raggiunto alcune delle migliori performance, soprattutto a bassi livelli energetici, che sono fondamentali per gli esami con mezzo di contrasto.

Una tecnologia che cambia la medicina

Spectral CT Verida rappresenta un’evoluzione importante nel panorama della tomografia computerizzata, combinando imaging spettrale, ricostruzioni accelerate e automazione avanzata per supportare diagnosi più rapide, coerenti e affidabili. Questa tecnologia non solo migliora la qualità delle immagini, ma fa un passo decisivo verso una medicina di precisione, dove la rapidità e la sicurezza dei pazienti sono al centro dell’innovazione. Con Spectral CT Verida, la medicina entra in una nuova era, con vantaggi significativi per i professionisti sanitari e i pazienti.