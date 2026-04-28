La scienza spiega perché alcuni luoghi ci terrorizzano senza motivo

Vi siete mai chiesti perché alcuni luoghi sembrano emanare un’energia negativa o provocare un’improvvisa sensazione di disagio? Spesso diamo la colpa ai fantasmi o a una suggestione irrazionale, eppure la scienza sta iniziando a mappare una realtà molto più concreta e invisibile. Esistono suoni che non possiamo udire ma che il nostro corpo percepisce chiaramente, scatenando risposte biologiche profonde. Si tratta degli infrasuoni, onde sonore a bassissima frequenza che si muovono al di sotto dei venti Hertz. Un recente studio condotto dalla MacEwan University e dall’Università di Alberta ha dimostrato che questi rumori silenziosi hanno il potere di innalzare i livelli di cortisolo nel sangue. Questa scoperta apre nuovi scenari sulla nostra salute quotidiana, poiché queste vibrazioni sono onnipresenti nelle nostre città moderne, dai condizionatori al traffico urbano, agendo come un attivatore costante di stress biologico e influenzando la nostra percezione emotiva della realtà circostante.

L’esperimento: quando l’orecchio non sente, il corpo reagisce

Per indagare questo fenomeno, i ricercatori hanno coinvolto 36 partecipanti in un test controllato. I volontari sono stati fatti sedere in una stanza mentre veniva riprodotta della musica, a tratti rilassante e a tratti inquietante. All’insaputa della metà dei presenti, alcuni subwoofer nascosti emettevano infrasuoni alla frequenza di 18 Hz. Attraverso l’analisi dei campioni di saliva prelevati prima e dopo l’ascolto, gli scienziati hanno riscontrato un dato inequivocabile: chi era stato esposto alle basse frequenze presentava livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, significativamente più alti.

Il dato più sorprendente riguarda la consapevolezza soggettiva. Nessuno dei partecipanti è stato in grado di identificare con certezza la presenza degli infrasuoni. Nonostante questa “sordità” cosciente, le persone esposte hanno riportato una maggiore irritabilità, un calo di interesse verso l’attività e una percezione della musica come più triste o angosciante. Ciò suggerisce che il nostro organismo possiede un sistema di rilevamento ancestrale che bypassa il sistema uditivo tradizionale, processando lo stimolo direttamente come un segnale di allerta o minaccia.

Dalla natura alla città: dove si nascondono gli infrasuoni

Gli infrasuoni non sono un’esclusiva dei laboratori di ricerca. In natura, vengono generati da eventi imponenti come l’attività tettonica, le eruzioni vulcaniche, le tempeste convettive e persino dall’interazione tra aria e acqua nelle grandi cascate o negli scarichi idrici. Tuttavia, è l’ambiente urbano a preoccupare maggiormente gli esperti per via della continuità dell’esposizione.

Sistemi di ventilazione, condizionatori d’aria, tubature che vibrano ritmicamente, il rombo costante del traffico pesante e i macchinari industriali sono tutte fonti primarie di inquinamento acustico a bassa frequenza. Il professor Rodney Schmaltz della MacEwan University ha sottolineato come la pervasività di questi suoni negli ambienti quotidiani renda fondamentale comprenderne l’impatto sul benessere a lungo termine. Essere immersi costantemente in un bagno di vibrazioni impercettibili potrebbe spiegare molti dei malesseri legati alla vita nelle metropoli.

Le conseguenze a lungo termine sulla salute mentale

Dal punto di vista evolutivo, la capacità di percepire queste vibrazioni ha rappresentato un vantaggio. Il professor Trevor Hamilton ha spiegato che l’aumento del cortisolo induce uno stato di vigilanza necessario per rispondere a stress ambientali immediati. Il problema sorge quando questo stato di allerta non si spegne mai.

Una produzione prolungata di cortisolo è dannosa per l’organismo. Se l’esposizione agli infrasuoni diventa cronica a causa della struttura delle nostre case o dei nostri uffici, le conseguenze possono tradursi in disturbi fisiologici e alterazioni della salute mentale. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Behavioral Neuroscience, invita ora la comunità scientifica e i pianificatori urbani a considerare l’acustica invisibile come un fattore chiave per la salute pubblica, suggerendo che la progettazione degli spazi del futuro debba tenere conto non solo di ciò che sentiamo, ma anche di ciò che ci scuote nel profondo.