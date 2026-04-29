La sfida energetica per la crescita del Paese: il nucleare di nuova generazione al centro del dibattito

Il tema della transizione energetica e del nucleare di nuova generazione torna al centro del dibattito pubblico con un appuntamento di alto profilo istituzionale. “La sfida energetica per la crescita del Paese” è infatti il titolo del convegno organizzato e promosso dalla piattaforma indipendente Agenda Italia, in programma mercoledì 6 maggio a Roma, nella prestigiosa sede di Palazzo Wedekind, in piazza Colonna 366, a partire dalle ore 10.00. L’evento si propone come un momento di confronto strategico tra politica, istituzioni e principali attori del settore energetico nazionale, con un focus particolare sulle prospettive offerte dalle nuove tecnologie nucleari nel contesto italiano ed europeo.

Il nucleare di nuova generazione al centro della strategia energetica

Il convegno punta a mettere in evidenza il ruolo che il nucleare di nuova generazione potrebbe giocare nel garantire sicurezza energetica, riduzione delle emissioni e indipendenza energetica per il Paese. In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitiche e dalla necessità di accelerare la decarbonizzazione, il dibattito si concentra su soluzioni innovative e sostenibili. L’iniziativa si inserisce in un momento cruciale per l’Italia, chiamata a ridefinire il proprio mix energetico e a valutare con attenzione tutte le opzioni disponibili per sostenere la crescita economica e la competitività industriale.

I protagonisti istituzionali e il confronto politico

Tra i principali interventi previsti figurano rappresentanti di primo piano del Governo e delle istituzioni. Parteciperanno, tra gli altri, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

La presenza di queste figure sottolinea la rilevanza politica del tema e la volontà di affrontare in modo concreto le sfide legate al futuro energetico nazionale.

Industria ed esperti: il contributo del settore energetico

Accanto agli esponenti istituzionali, il convegno vedrà la partecipazione di esperti e player del settore energetico nazionale, chiamati a offrire un contributo tecnico e industriale al dibattito. Il dialogo tra pubblico e privato rappresenta infatti un elemento chiave per individuare soluzioni efficaci e realistiche. Il confronto si concentrerà sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, sui modelli di investimento e sulle possibili ricadute economiche e occupazionali legate allo sviluppo del nucleare avanzato in Italia.

Un appuntamento strategico per il futuro energetico del Paese

“La sfida energetica per la crescita del Paese” si configura quindi come un momento di sintesi e rilancio del dibattito nazionale su energia, innovazione e sviluppo. La scelta di Roma e della cornice istituzionale di Palazzo Wedekind rafforza il valore simbolico e politico dell’iniziativa. In un contesto in cui la politica energetica è sempre più centrale nelle agende governative, l’evento rappresenta un’occasione per delineare scenari futuri e strategie concrete, con l’obiettivo di garantire al Paese un sistema energetico più resiliente, sostenibile e competitivo.