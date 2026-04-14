La spesa spaziale è servita: la navetta Cygnus XL raggiunge la Stazione Spaziale

La Stazione Spaziale Internazionale ha appena ricevuto un massiccio carico di rifornimenti essenziali per il sostentamento dell’equipaggio e il progresso della ricerca scientifica in microgravità. La navetta cargo Cygnus XL, sviluppata dall’azienda Northrop Grumman, ha completato con successo le manovre di avvicinamento e aggancio, portando a termine una missione iniziata lo scorso 11 aprile con un lancio avvenuto da Cape Canaveral. Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha immesso in orbita il veicolo, che ha poi viaggiato fino a essere catturato dal braccio robotico Canadarm2 ieri alle 19:20 ora italiana. A bordo sono presenti circa 5mila kg di materiale, un mix bilanciato tra generi di conforto e hardware sofisticato necessario per la manutenzione della base orbitante. Questo arrivo rappresenta un momento fondamentale per la logistica spaziale, garantendo agli astronauti non solo i mezzi per operare in sicurezza, ma anche la possibilità di condurre esperimenti d’avanguardia che richiedono componenti specifiche appena giunte dalla Terra.

Sapori freschi e scorte a lunga conservazione tra le stelle

La dieta degli astronauti riceve un importante aggiornamento grazie a questo nuovo carico. Tra i rifornimenti figurano alimenti a lunga conservazione molto apprezzati, come il cioccolato fondente, il caffè, il tè e il burro di mandorle, accompagnati dalle immancabili barrette energetiche. La vera novità riguarda però la presenza di cibo fresco: il cargo ha infatti consegnato mirtilli, arance, mele e carotine, prodotti che offrono un importante beneficio sia nutrizionale che psicologico per chi vive lontano dal nostro pianeta.

Oltre ai viveri, la missione ha dato priorità alla sicurezza dell’infrastruttura. È stato infatti consegnato un nuovo sistema di raffreddamento d’emergenza. Questo dispositivo è progettato per dissipare il calore delle apparecchiature critiche nel caso in cui i due circuiti di raffreddamento esterni principali dovessero subire un guasto simultaneo, fornendo un ulteriore strato di protezione per la stazione.

La frontiera della fisica quantistica nel Cold Atom Lab

Una parte rilevante del carico è destinata alla ricerca scientifica pura. All’interno della Cygnus XL è stato trasportato un nuovo modulo per il Cold Atom Lab (Cal), un laboratorio unico nel suo genere situato sulla Iss. Il Cal utilizza atomi raffreddati a temperature vicine allo zero assoluto per studiare fenomeni quantistici impossibili da osservare sulla Terra, dove la gravità interferisce con la stabilità delle particelle. Il nuovo modulo permetterà di generare nuvole di atomi di dimensioni maggiori, ampliando le possibilità di indagine degli scienziati sulle leggi fondamentali della materia.

Un gigante in attesa del rientro autunnale

Cygnus XL rappresenta un’evoluzione significativa nei trasporti spaziali. Essendo la versione potenziata del precedente modello, questa navetta è in grado di trasportare il 33% di carico in più, ottimizzando ogni singolo lancio. Si tratta solo del secondo volo per questa variante “extra-large”, che conferma l’efficacia della collaborazione tra enti governativi e aziende private come Northrop Grumman e SpaceX. Il veicolo rimarrà agganciato al modulo Unity della Stazione Spaziale Internazionale fino al prossimo ottobre. Durante questi mesi, gli astronauti scaricheranno i rifornimenti e, progressivamente, riempiranno il vano di carico con migliaia di kg di rifiuti accumulati a bordo. Al termine della sua permanenza, la navetta si sgancerà per intraprendere un rientro distruttivo nell’atmosfera terrestre, dove brucerà completamente insieme al suo contenuto sopra zone disabitate dell’oceano.