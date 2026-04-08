La vita sulla Terra nata dagli asteroidi: il calore degli impatti ha creato i primi motori biologici

La domanda su come la vita possa essere emersa da un pianeta primordiale privo di ogni forma di biologia rimane uno dei più grandi enigmi della scienza moderna, ma una nuova ricerca suggerisce che la risposta potrebbe nascondersi proprio negli impatti meteoritici che hanno martellato la Terra arcaica. Shea Cinquemani, una giovane ricercatrice della Rutgers University, ha recentemente pubblicato uno studio innovativo che analizza il ruolo fondamentale dei sistemi idrotermali generati dalle grandi collisioni spaziali come incubatori ideali per le prime cellule viventi. Secondo il suo studio, pubblicato sul Journal of Marine Science and Engineering, il calore estremo sprigionato durante un impatto è capace di fondere le rocce circostanti, creando un ambiente circoscritto e ricco di sostanze chimiche e gradienti energetici indispensabili per innescare reazioni molecolari complesse. Questa prospettiva rafforza notevolmente le teorie classiche, suggerendo che eventi spesso descritti come esclusivamente distruttivi abbiano in realtà fornito le condizioni termiche necessarie per trasformare la materia inanimata in strutture biologiche primitive, agendo come laboratori naturali diffusi sull’intera superficie del nostro pianeta durante le sue prime fasi evolutive, quando i bombardamenti asteroidali erano estremamente frequenti e massicci.

Oltre i camini oceanici: il ruolo dei crateri

Dalla fine degli anni ’70, la comunità scientifica ha guardato con estremo interesse ai camini idrotermali delle profondità oceaniche. In questi luoghi, l’acqua riscaldata dal magma o dalle reazioni tra roccia e acqua risale verso il fondale, trasportando minerali che permettono a interi ecosistemi di prosperare nel buio totale attraverso la chemosintesi. La ricerca di Cinquemani, coordinata dall’oceanografo Richard Lutz, sposta ora l’attenzione verso una categoria diversa di sistemi idrotermali: quelli generati non dal calore interno della Terra, ma dall’energia cinetica degli asteroidi.

Quando un grosso meteorite colpisce la superficie, genera un calore tale da liquefare il suolo. Con il tempo, l’area si raffredda e l’acqua inizia a riempire il cratere, creando un lago sopra un centro ancora estremamente caldo. Questo meccanismo genera un sistema di circolazione idrotermale molto simile a quello oceanico, ma situato sulla crosta terrestre o in acque poco profonde. Lo studio ha preso in esame 3 siti emblematici: la struttura di Chicxulub in Messico, quella di Haughton nell’Artico canadese e il lago Lonar in India. Questi siti dimostrano che tali sistemi possono durare decine di migliaia di anni, fornendo alle molecole semplici il tempo e la stabilità necessari per organizzarsi in strutture più complesse.

Dalla Terra allo Spazio: le implicazioni astrobiologiche

L’importanza di questa scoperta risiede nella sua ubiquità. Sebbene i camini idrotermali oceanici siano confinati in aree vulcanicamente attive, i crateri da impatto erano ovunque sulla Terra primordiale. Questa abbondanza aumenta drasticamente le probabilità che la vita possa essere comparsa in molteplici punti del globo contemporaneamente. Inoltre, questa teoria apre nuovi orizzonti per l’esplorazione spaziale e la ricerca di vita extraterrestre.

Le medesime dinamiche descritte da Cinquemani potrebbero aver avuto luogo su Marte, un pianeta ricco di crateri da impatto che in passato ospitava acqua liquida. Allo stesso modo, le lune ghiacciate di Giove e Saturno, come Europa ed Enceladus, presentano fondali oceanici dove l’attività idrotermale è considerata un requisito primario per la ricerca di organismi alieni. Come sottolineato dalla stessa ricercatrice, l’obiettivo non è solo ricostruire il nostro passato, ma comprendere le leggi universali che permettono alla biologia di emergere dal caos geologico, trasformando ogni violento impatto spaziale in una potenziale culla per la vita.