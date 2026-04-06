Lago di Braies, “ghiaccio a rischio cedimento, non entrate”: già 5 persone finite in acqua

Nel Lago di Braies, in Alto Adige, a causa delle attuali condizioni meteo e dell’intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento. Lo evidenziano i pompieri della provincia autonoma di Bolzano che invitano le persone a non entrare nel lago. “Recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse. Il nostro appello è: non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita“, dicono i pompieri.

Nel pomeriggio di ieri, cinque persone, tra cui due minorenni, sono finite in acqua dopo il cedimento della superficie ghiacciata. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli che hanno richiamato numerosi visitatori e turisti nella zona.