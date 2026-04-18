L’apprendimento automatico rileva oltre 60.000 terremoti durante la sequenza sismica di Santorini del 2025

La crisi sismica che ha colpito l’isola greca di Santorini e le isole vicine nel 2025 è stata caratterizzata da oltre 60.000 terremoti, secondo uno studio unico nel suo genere basato sull’apprendimento automatico, che ha identificato i terremoti man mano che si verificavano tra dicembre 2024 e giugno 2025. In occasione del SSA Annual Meeting del 2026, Xing Tan, dottorando presso l’Università di Stanford, ha descritto come lui e i suoi colleghi hanno monitorato la straordinaria sequenza sismica, utilizzando il catalogo sismico ad alta risoluzione risultante per definire una rete di faglie nella regione e seguire la rapida migrazione della sismicità.

Il team di ricerca ha identificato 46 picchi sismici ricorrenti, ciascuno composto da centinaia di terremoti che si verificavano nell’arco di una o due ore. Durante alcuni di questi picchi, la migrazione sismica lungo le zone di faglia ha raggiunto velocità fino a 2km/h.

La velocità e la distribuzione dell’attività sismica osservate da Tan e colleghi avvalorano ulteriormente l’ipotesi che la sequenza sismica sia stata causata dall’intrusione di magma proveniente dai vulcani della regione.

L’apprendimento automatico traccia la crisi in tempo reale

La maggior parte dei ricercatori utilizza tecniche di apprendimento automatico per analizzare i dati sismici mesi dopo la loro raccolta. Lo studio di Tan e colleghi è insolito perché ha utilizzato queste tecniche per seguire l’evento durante la sua evoluzione.

“La particolarità di questa sequenza è la sua intensità. Possono verificarsi centinaia di terremoti in un’ora“, ha affermato Tan. “Con l’apprendimento automatico, possiamo costruire molti algoritmi ed eseguirli in parallelo per elaborare un’enorme quantità di forme d’onda, spesso anche in tempo reale. In questo modo possiamo rilevare migliaia e migliaia di terremoti durante questa crisi”.

Questi metodi sono stati utilizzati solo in modo limitato nelle operazioni in tempo reale, ha affermato il sismologo di Stanford e coautore dello studio Gregory Beroza. “Per un evento come questo, una crisi vulcanica che si sta forse sviluppando rapidamente, credo che dobbiamo abbandonare lo status quo in cui questi metodi non vengono utilizzati”, ha affermato Beroza, che dirige anche il Southern California Earthquake Center. “Dovrebbero essere operativi, ovvero, almeno parte di un approccio di routine per fornire informazioni più accurate durante un evento”.

Nuovi dettagli sulle scosse sotto le isole

L’approccio ha identificato sei volte più terremoti nei primi 30 giorni della sequenza rispetto al numero identificato dal tradizionale monitoraggio sismico regionale, ha affermato Tan, fornendo al contempo le informazioni necessarie ai ricercatori per individuare la posizione di questi eventi.

“Ci siamo concentrati su periodi di tempo molto brevi, ad esempio un’ora”, ha spiegato. “Vogliamo osservare tutti i terremoti che si verificano in un’ora, come sono distribuiti, come si presenta la sismicità durante la sua migrazione. Con un set di dati così ricco, possiamo imparare di più su ciò che accade durante questi brevissimi periodi di tempo”.

I ricercatori hanno scoperto una rete di faglie con orientamento nord-est-sud-ovest che si estende da nord-est di Santorini a sud-ovest dell’isola di Amorgos, passando sotto l’isola di Anydros. La sequenza sismica è iniziata all’estremità sudoccidentale del sistema e si è propagata verso nord-est.

Indizi sul movimento del magma e sui rischi

Il pattern assomiglia a quello osservato in altri vulcani, dove il magma forma dicchi intrusivi a velocità di pochi chilometri orari. Tuttavia, questo tipo di attività si riscontra solitamente in vulcani come quelli delle Hawaii e dell’Islanda, dove il magma è ricco di magnesio e ferro e scorre liberamente. Il sistema vulcanico delle isole greche produce in genere un magma più freddo e ricco di silice, che è più viscoso ed esplosivo.

I dati sismici potrebbero suggerire che “in realtà esiste un magma a bassa viscosità a grande profondità sotto Santorini, il che potrebbe spiegare perché può muoversi così velocemente“, ha osservato Beroza, ipotizzando che il magma possa modificarsi e diventare più viscoso interagendo con la crosta terrestre.

In un altro intervento al convegno SSA, un team di ricerca guidato da Marius Isken del GFZ Potsdam ha condiviso i risultati del proprio studio, secondo il quale i vulcani di Santorini e Kolumbo potrebbero condividere un sistema di condotti magmatici profondi. “Storicamente, quest’area è stata teatro di eruzioni di grande portata, inclusa quella che distrusse la civiltà minoica circa 3600 anni fa, quindi è un aspetto da tenere sotto controllo”, ha affermato Beroza.

Inoltre, nel 1956, una sequenza sismica di magnitudo 7.7 ad Amorgos e Santorini provocò un grave tsunami nel Mar Egeo, ha osservato Tan. “È un’area molto complessa, sia dal punto di vista vulcanico che tettonico”.