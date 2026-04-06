Terremoto L’Aquila, il silenzio e la luce per le 309 vittime: il 17° anniversario nel segno della memoria

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, la città dell’Aquila si è fermata ancora una volta per onorare la memoria delle 309 vittime del devastante terremoto che 17 anni fa ha segnato indelebilmente la storia del territorio abruzzese. Palazzo Margherita è stato illuminato da una suggestiva luce azzurra, mentre il silenzio solenne avvolgeva l’area dell’Emiciclo in una commemorazione che quest’anno ha visto un cambiamento nella forma ma non nella sostanza del dolore collettivo. Coincidendo con la serata di Pasqua, la comunità ha scelto di rinunciare al tradizionale corteo per preferire un momento di raccoglimento statico e condiviso, permettendo ai cittadini e ai familiari di ritrovarsi in un abbraccio ideale. Davanti a una platea composta da istituzioni, forze dell’ordine e gente comune, i nomi delle vittime sono tornati a risuonare con forza, stampati in rosso su un telo che funge da bussola per non perdere la rotta del ricordo. È stata una notte di testimonianza pura, in cui la deposizione di un fiore bianco dopo l’altro ha scandito il tempo di un lutto che non smette di cercare giustizia e consapevolezza attraverso la forza delle generazioni presenti.

Note di speranza e il richiamo dei nomi all’Emiciclo

La cerimonia ha avuto inizio presso l’Emiciclo, dove i Solisti Aquilani hanno offerto una cornice di rara solennità eseguendo brani scelti dal repertorio di Haendel, Vivaldi e Bach. La musica, alternandosi ai momenti di silenzio assoluto, ha accompagnato la lettura dei nomi delle vittime, un rito che ogni anno rinnova il legame tra chi è rimasto e chi è scomparso sotto le macerie. Al centro della piazza, accanto allo striscione dei familiari che recitava “Per loro. Per tutti i familiari delle vittime. L’Aquila 6 aprile 2009“, spiccava il telo commemorativo con i 309 nomi. Presenti il sindaco Pierluigi Biondi, i rappresentanti della giunta e le massime cariche istituzionali, tutti uniti in un gesto semplice ma carico di significato: la deposizione di fiori bianchi, posati uno ad uno, come promessa di un impegno che continua.

Le sentinelle della memoria: il monito di Vincenzo Vittorini

Particolarmente toccante è stato l’intervento di Vincenzo Vittorini, portavoce dei familiari, che ha voluto sottolineare come la decisione di non sfilare quest’anno sia nata dalla volontà di prediligere il valore del “ritrovarsi“. Vittorini ha rievocato la “notte più lunga” degli aquilani, citando lo scrittore José Saramago: “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo“. Il suo discorso ha omaggiato la figura di Antonietta Centofanti e ha lanciato un appello vibrante ai più giovani, esortandoli a diventare le “sentinelle della memoria“. Secondo Vittorini, il passaggio generazionale del ricordo è l’unico strumento efficace per far sì che la tragedia del 2009 non diventi un capitolo chiuso, ma resti una lezione di responsabilità civile per l’intero Paese.

Dal Parco della Memoria alla luce del nuovo giorno

La commemorazione si è poi spostata al Parco della Memoria, dove i Red Blue Eagles hanno voluto affiggere uno striscione per testimoniare la vicinanza della tifoseria e della città intera. In questo luogo simbolico, il funzionario comunale Daniele Ciuffetelli, in rappresentanza di tutti i dipendenti dell’ente, ha acceso il braciere della memoria, un fuoco che ha illuminato l’oscurità fino alle prime luci dell’alba. Il sindaco Biondi, attraverso un messaggio diffuso sui canali social, ha voluto sintetizzare lo spirito di questa 17ª ricorrenza: “Onoriamo la nostra notte più lunga, la luce fa sperare. Onoriamo il dolore, attraversiamo il buio, camminiamo nel silenzio verso il giorno“. La chiusura della cerimonia, avvenuta presso la fontana monumentale con un’ultima deposizione floreale, ha sigillato una notte di introspezione che proietta L’Aquila verso un futuro fondato sulla consapevolezza del passato.