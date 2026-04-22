L’ascesa di Manus: dalla Cina arriva la nuova intelligenza artificiale universale, è capace di autonomia totale

La corsa all’intelligenza artificiale ha raggiunto un nuovo e tesissimo punto di svolta. Secondo un’analisi del Washington Post pubblicata il 21 aprile 2026, il baricentro dell’innovazione si sta spostando pericolosamente verso Pechino. Mentre i giganti della Silicon Valley come Meta continuano a perfezionare i loro modelli linguistici, una startup cinese quasi sconosciuta fino a pochi mesi fa, Manus, ha scosso le fondamenta del settore. Presentato come il primo “agente IA universale“, Manus non si limita a rispondere a domande o generare testi, ma è in grado di eseguire compiti complessi nel mondo reale — dalla pianificazione di viaggi alla gestione di flussi di lavoro aziendali — con un’autonomia che ha lasciato sbalorditi gli osservatori occidentali.

Manus e la rivoluzione degli “AI Agents”

La vera novità del 2026 non è più la capacità di conversare, ma quella di agire. Manus rappresenta il salto evolutivo dai chatbot agli agenti IA. A differenza dei modelli tradizionali che richiedono un input costante per ogni passaggio, Manus è in grado di ricevere un obiettivo macroscopico (“Analizza questo mercato e crea una presentazione per investitori“) e portarlo a termine navigando sul web, elaborando dati e utilizzando software in modo indipendente. Il Washington Post sottolinea come questo successo cinese metta in discussione la tesi secondo cui le restrizioni americane sull’export di chip avrebbero paralizzato l’innovazione asiatica. Manus dimostra che l’efficienza algoritmica può, in certi casi, compensare la minore disponibilità di potenza di calcolo bruta.

La strategia di Meta e il dilemma dell’Open Source

Dall’altra parte dell’Oceano, Meta sta rispondendo con una strategia basata sull’apertura. Mark Zuckerberg ha continuato a spingere sulla filosofia dell’Open Source con il rilascio delle ultime versioni di Llama, sperando che una comunità globale di sviluppatori possa creare un ecosistema così vasto da arginare l’avanzata cinese. Tuttavia, l’analisi evidenzia un paradosso: l’apertura di Meta sta involontariamente aiutando i competitor cinesi, che utilizzano le fondamenta dei modelli americani per costruire strati di specializzazione — proprio come fatto da Manus — che superano i prodotti originali in termini di utilità pratica. La competizione non è più solo sulla “grandezza” del modello, ma sulla sua capacità operativa.

Geopolitica dei dati: Pechino vs Silicon Valley

La sfida tra Manus e Meta è lo specchio di una lotta geopolitica molto più ampia per la sovranità tecnologica. Il governo cinese ha integrato queste tecnologie nelle sue strategie nazionali, facilitando l’accesso a enormi dataset industriali e governativi che le aziende americane, frenate da regolamentazioni sulla privacy e contenziosi sul copyright, faticano a ottenere. Il Washington Post avverte che la superiorità negli agenti IA potrebbe tradursi in un vantaggio competitivo enorme in settori come la difesa, la logistica e la ricerca scientifica, rendendo la Cina il leader di fatto di quella che viene definita la “seconda fase dell’era dell’IA“.

La risposta di Washington e le barriere all’innovazione

Di fronte all’ascesa di Manus, Washington sta riconsiderando la propria strategia di contenimento. Non si tratta più solo di bloccare i semiconduttori avanzati di Nvidia, ma di competere sul piano dei talenti e degli investimenti. L’inchiesta evidenzia come molti ingegneri cinesi di alto livello, formati nelle università americane, stiano tornando in patria attirati dalle immense risorse e dalla minore rigidità burocratica nello sviluppo di applicazioni IA sperimentali. Questo “brain drain” al contrario sta accelerando il progresso di startup come Manus, creando un ecosistema di innovazione agile che la Silicon Valley fatica a eguagliare con i suoi processi decisionali appesantiti dalle dimensioni colossali delle Big Tech.

Verso un ordine mondiale guidato dagli agenti

In definitiva, l’analisi del 2026 ci dice che la supremazia nell’IA non è affatto scontata per gli Stati Uniti. Se Meta rappresenta la forza dell’infrastruttura globale, Manus simboleggia l’agilità della nuova frontiera degli agenti. Il futuro della produttività globale dipenderà da chi riuscirà a creare l’assistente virtuale più affidabile e autonomo. La corsa è ormai un testa a testa tra due visioni opposte: quella democratica e aperta della Silicon Valley e quella centralizzata ma estremamente efficiente di Pechino. Una cosa è certa: l’era in cui l’IA era “solo una chat” è finita per sempre, lasciando il posto a un mondo dove gli agenti digitali sono i nuovi motori dell’economia e della politica internazionale.