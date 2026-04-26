Le nuove speranze nella lotta contro il tumore del pancreas: tre scoperte promettenti secondo Burioni

Il professor Roberto Burioni, ospite nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha condiviso importanti novità sul fronte della ricerca contro il tumore del pancreas, una delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. In un’intervista andata in onda domenica 26 aprile, il noto virologo ha illustrato tre notizie positive che potrebbero segnare una svolta nella cura di questa malattia mortale. La prima riguarda un vaccino terapeutico sperimentale basato sull’uso dell’Rna messaggero (mRna), la seconda si concentra sull’uso di una molecola che ha già mostrato il potenziale di raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti metastatici, mentre la terza notizia riguarda l’identificazione di un enzima che potrebbe contribuire a migliorare la risposta immunitaria dei pazienti.

Il vaccino terapeutico personalizzato

La prima notizia positiva riguarda uno studio che sta esplorando l’efficacia di un vaccino terapeutico personalizzato, sviluppato per affrontare il tumore del pancreas. Questo vaccino sperimentale utilizza l’Rna messaggero (mRNA), una tecnologia che ha guadagnato attenzione durante la pandemia di COVID-19, ma che ora sta mostrando risultati promettenti anche in oncologia. Sebbene il vaccino sia ancora in fase sperimentale, i risultati sui pazienti sono stati incoraggianti e potrebbero aprire la strada a trattamenti più mirati e meno invasivi rispetto alle terapie tradizionali.

Il professor Burioni ha spiegato come il vaccino funzioni in modo innovativo, affrontando in particolare l’interruttore genetico chiamato Ras, che è frequentemente attivo nei tumori del pancreas. Secondo Burioni, “nei tumori del pancreas c’è un interruttore che si chiama Ras e che è acceso. Fino a poco tempo fa si pensava che questo interruttore acceso, che fa replicare molto intensamente le cellule, non fosse colpibile con i farmaci. E invece è stato colpito”. Questo è un passo importante, poiché la possibilità di colpire Ras potrebbe rappresentare una svolta nella possibilità di trattare uno dei tumori più difficili da trattare.

Una molecola che raddoppia la sopravvivenza

La seconda notizia riguarda l’uso di una molecola in grado di colpire il meccanismo che fa crescere in modo incontrollato il tumore del pancreas. Grazie a questa molecola, la sopravvivenza di alcuni pazienti con tumore pancreatico metastatico è raddoppiata. Il trattamento ha già mostrato un impatto significativo nella sperimentazione su centinaia di pazienti, che sono passati da una sopravvivenza media di soli 6 mesi a più di 13 mesi. Come sottolineato dal professor Burioni, “in uno studio su centinaia di pazienti è stata usata una molecola che colpisce questo interruttore e che raddoppia la sopravvivenza di pazienti metastatici, molto gravi”. Anche se il cambiamento può sembrare minimo, la notizia è di vitale importanza, poiché “cambia… e poi è il principio”, come ha spiegato il virologo.

Questa scoperta è rilevante anche perché dimostra che esistono opzioni terapeutiche che possono migliorare in modo significativo la qualità della vita e la durata della sopravvivenza per i pazienti con tumore del pancreas, una malattia che finora ha avuto opzioni terapeutiche limitate e spesso inefficaci.

L’enzima GSK3 e la nuova frontiera nella cura del tumore del pancreas

La terza notizia positiva riguarda un altro approccio innovativo che coinvolge l’enzima GSK3, che svolge un ruolo cruciale nella replicazione delle cellule tumorali e nell’evitare la risposta immunitaria. L’identificazione di questo enzima come bersaglio terapeutico ha portato a nuovi trattamenti che potrebbero migliorare la risposta del sistema immunitario contro il tumore del pancreas. I risultati dei test su centinaia di pazienti metastatici sono altrettanto promettenti: la sopravvivenza è passata da soli 6 mesi a oltre 10 mesi, un altro segnale incoraggiante per chi combatte questa malattia.

Come ha spiegato Burioni, “c’è un altro ‘aggeggio’ rotto che aiuta il tumore del pancreas a replicarsi e blocca l’effetto del nostro sistema immunitario. E’ un enzima, il GSK3: anche qui, centinaia di pazienti metastatici sono passati da 6 mesi di sopravvivenza a più di 10 mesi”. Anche in questo caso, il trattamento promette di aumentare notevolmente le possibilità di successo, soprattutto se combinato con altre terapie.

Il futuro della terapia: associazioni di farmaci e nuove speranze per i pazienti

Una delle conclusioni più significative dell’intervento del professor Burioni riguarda l’importanza di combinare diverse opzioni terapeutiche. “Questi farmaci colpiscono tutti bersagli diversi e possono essere associati. Con l’Hiv abbiamo vinto così: un farmaco non faceva niente, due farmaci facevan poco, con 3 farmaci non è morto più nessuno”. Queste parole evidenziano un principio fondamentale della ricerca farmacologica moderna: l’associazione di farmaci che colpiscono meccanismi distinti della malattia può risultare più efficace di un singolo trattamento.

Queste tre scoperte non solo offrono nuove speranze per il trattamento del tumore del pancreas, ma segnano anche un cambiamento di paradigma nella medicina oncologica, dove la personalizzazione e l’approccio combinato potrebbero cambiare il corso di malattie un tempo considerate inesorabili.

Le dichiarazioni del professor Burioni a Che tempo che fa ci offrono un quadro positivo e promettente per il trattamento del tumore del pancreas. Le innovazioni in corso, dalla terapia con Rna messaggero alla molecola che aumenta la sopravvivenza, fino all’enzima GSK3, mostrano un futuro possibile per i pazienti che soffrono di questa malattia devastante. Sebbene siano necessari ulteriori studi e test, la ricerca continua a fare passi da gigante, portando una speranza reale dove prima sembrava esserci solo rassegnazione.