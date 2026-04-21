L’eccellenza farmaceutica italiana conquista Tokyo: l’export in Giappone segna un record storico del +56,8%

L’industria farmaceutica italiana riafferma la propria leadership globale sul palcoscenico del CPHI Japan 2026, la più importante fiera dell’area asiatica dedicata ai principi attivi e alla produzione farmaceutica, in corso presso il Tokyo Big Sight dal 21 al 23 aprile. All’interno del prestigioso Padiglione Italia, organizzato da ICE-Agenzia, diciotto aziende italiane altamente specializzate presentano soluzioni all’avanguardia nel campo degli ingredienti attivi (API). La cerimonia inaugurale del taglio del nastro ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Mario Andrea Vattani, il Direttore dell’Ufficio ICE di Tokyo, Gianpaolo Bruno, e il Representative Director di Informa Markets, Christopher Eve, a testimonianza della rilevanza strategica di questa missione commerciale.

Un record storico per l’export farmaceutico nel mercato giapponese

I numeri confermano che il settore dei principi attivi e dei prodotti farmaceutici rappresenta un vero e proprio pilastro dell’economia nazionale, con una proiezione internazionale che vede l’85% del fatturato generato dalle esportazioni verso circa 90 mercati esteri. Nel corso del 2025, il mercato giapponese è diventato uno scenario cruciale per le imprese tricolori, consolidandosi come la seconda voce in assoluto dell’export italiano verso il Paese del Sol Levante. Il valore delle vendite ha raggiunto la cifra record di 1,2 miliardi di euro, facendo registrare una crescita straordinaria del +56,8% su base annua, un dato che sottolinea l’altissima competitività della tecnologia e dell’affidabilità italiana in uno dei contesti più regolamentati e sofisticati al mondo.

OpportunItaly: la nuova strategia per l’accelerazione del business globale

Questa importante iniziativa a Tokyo si inserisce nel quadro più ampio di OpportunItaly, il programma di accelerazione del business promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e da ICE-Agenzia. Lanciato ufficialmente a maggio 2025, il progetto è stato concepito per favorire lo sviluppo di connessioni commerciali profonde tra aziende italiane e operatori esteri, utilizzando una combinazione sinergica di servizi digitali e contenuti strategici. L’obiettivo centrale dell’iniziativa è supportare concretamente il rafforzamento della presenza italiana sui mercati internazionali, favorendo l’incontro diretto con distributori e buyer selezionati per generare opportunità di business qualificate.

La rivoluzione digitale della lead generation e dei settori strategici

Il programma OpportunItaly si distingue per un focus marcato sulla lead generation, agendo come un HUB tecnologico attraverso il portale opportunitaly.gov.it. La strategia operativa prevede un impegno strutturato della durata di ventiquattro mesi, concentrando gli sforzi su venti mercati globali, suddivisi tra dieci mercati consolidati e dieci ad alto potenziale. La campagna tocca nazioni fondamentali come Arabia Saudita, Canada, Brasile, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Polonia, Stati Uniti e Australia , estendendosi inoltre a Regno Unito, Giappone, Cina e Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Vietnam, India, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Messico. L’azione promozionale non si limita ai comparti tradizionali come l’agroalimentare o la moda, ma abbraccia dieci settori strategici che includono Aerospazio e Sicurezza, Auto e Motociclistica, Cultura e Intrattenimento, Design e Arredo, Infrastrutture sostenibili ed Energia, Meccanica e Automazione, Nautica e, naturalmente, il comparto Salute e Benessere protagonista a Tokyo.

Strumenti innovativi per una fiera oltre la fiera

Per le imprese italiane, OpportunItaly mette a disposizione strumenti digitali evoluti, tra cui le Guide all’Export e una vetrina online dedicata ad aumentare la visibilità globale, oltre all’accesso a report di mercato e note strategiche. La piattaforma è stata progettata per essere una vera e propria “Fiera oltre la Fiera”, mantenendo attive le connessioni tra le migliaia di imprese presenti nei Padiglioni Italia e i professionisti esteri ben oltre la durata temporale dei singoli eventi fisici. In questo ecosistema, i buyer internazionali possono accedere all’OpportunItaly Buyers Club, uno spazio esclusivo che offre servizi premium come visite personalizzate con Trade Analyst ICE durante le fiere internazionali e l’accesso a una Priority List per visitare i principali eventi fieristici direttamente in Italia. L’integrazione tra le attività online, che rappresentano l’80% della campagna, e le iniziative in presenza, pari al restante 20%, garantisce una visione coordinata del sistema Made in Italy.

Il ruolo dell’Italia come partner tecnologico di riferimento

Il successo della partecipazione italiana a CPHI Japan conferma la validità di questo modello di promozione integrata. In merito alla missione a Tokyo, il Direttore dell’Ufficio ICE locale, Gianpaolo Bruno, ha dichiarato ufficialmente: “La partecipazione italiana a CPHI Japan conferma il ruolo del nostro Paese come partner tecnologico di riferimento in un mercato altamente sofisticato e regolato come quello giapponese, dove le imprese italiane competono puntando su qualità, innovazione e affidabilità.”. Queste parole riflettono l’impegno costante dell’Agenzia ICE e del MAECI nel valorizzare l’eccellenza produttiva italiana, fornendo alle aziende i mezzi necessari per navigare le complessità dell’internazionalizzazione e consolidare il proprio ruolo di leader tecnologici nel panorama mondiale.