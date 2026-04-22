L’espresso della felicità: il caffè trasforma i batteri che governano la mente

Il caffè rappresenta da sempre un rito quotidiano irrinunciabile per milioni di persone, ma oggi la scienza ci svela che il suo impatto sul corpo umano è molto più profondo di quanto immaginato finora. Una ricerca d’avanguardia condotta dall’University College Cork e pubblicata su Nature Communications ha gettato nuova luce sul legame tra questa bevanda e il microbioma intestinale, evidenziando benefici concreti per la salute mentale. Lo studio, coordinato dal professor John Cryan, ha dimostrato che sia il caffè tradizionale sia quello decaffeinato sono in grado di rimodellare la composizione dei batteri intestinali in modi che favoriscono una riduzione dello stress e un miglioramento del benessere psicologico generale. Attraverso l’analisi meticolosa dell’asse intestino-cervello, gli scienziati hanno confermato che il consumo moderato di caffè fornisce energia immediata e agisce contemporaneamente come un complesso fattore dietetico capace di interagire con il nostro metabolismo e le nostre emozioni in modo persistente e protettivo per l’intero organismo.

La complessità biochimica oltre la caffeina

Il caffè è una bevanda di origine vegetale estremamente complessa, il cui profilo chimico è determinato dalla varietà dei chicchi, dal grado di maturazione e dai processi di tostatura. Al suo interno troviamo una vasta gamma di composti bioattivi: alcaloidi come la caffeina, polifenoli (acidi fenolici), diterpeni e melanoidine. Questi elementi contribuiscono a una serie di benefici già noti alla medicina, come la riduzione del rischio di diabete di tipo 2, malattie epatiche e disturbi cardiovascolari.

Particolarmente rilevante è l’impatto sul sistema nervoso. Il consumo regolare è stato associato a una minore incidenza del morbo di Parkinson e della depressione. Alcune analisi suggeriscono addirittura una riduzione del 27% del rischio di sviluppare l’Alzheimer. La nuova ricerca ha voluto scavare più a fondo, cercando di capire se questi effetti fossero mediati dalla popolazione batterica che risiede nel nostro intestino.

L’esperimento: l’asse intestino-cervello sotto la lente

Il team di ricerca ha coinvolto 62 partecipanti, suddivisi tra consumatori abituali (3-5 tazzine al giorno) e non bevitori. Lo studio ha previsto una fase iniziale di astinenza totale di due settimane per i bevitori abituali, monitorata attraverso test psicologici e campioni biologici. Questo periodo ha mostrato cambiamenti significativi nei metaboliti del microbioma intestinale rispetto al gruppo di controllo, confermando l’influenza diretta della bevanda sulla flora batterica.

Successivamente, il caffè è stato reintrodotto in modo “cieco”: metà dei partecipanti ha ricevuto caffè tradizionale e l’altra metà decaffeinato. I risultati sono stati sorprendenti, poiché entrambi i gruppi hanno riportato una diminuzione dei livelli di stress percepito, della depressione e dell’impulsività. A livello microscopico, l’indagine ha rivelato un aumento significativo di alcune specie batteriche fondamentali per l’equilibrio interno. Tra queste spicca l’Eggertella sp., che contribuisce alla secrezione di acidi gastrici e intestinali, affiancata dal Cryptobacterium curtum, un microrganismo prezioso coinvolto nella sintesi degli acidi biliari necessari per contrastare le infezioni e i batteri intestinali dannosi. L’analisi ha inoltre evidenziato una maggiore presenza di Firmicutes, un gruppo batterico che la letteratura scientifica associa alla manifestazione di emozioni positive, in particolare nel genere femminile, confermando il ruolo del caffè come vero e proprio modulatore biologico.

Benefici distinti tra decaffeinato e tradizionale

Nonostante entrambi i tipi di caffè migliorino l’umore, lo studio ha evidenziato differenze interessanti nelle risposte cognitive. Sorprendentemente, un miglioramento netto nell’apprendimento e nella memoria è stato riscontrato solo in chi consumava caffè decaffeinato. Ciò indica che tali benefici cognitivi potrebbero dipendere da componenti diversi dalla caffeina, come i preziosi polifenoli presenti naturalmente nella pianta.

Al contrario, il caffè tradizionale con caffeina si è dimostrato l‘unico capace di ridurre i sentimenti di ansia, migliorando contemporaneamente i livelli di vigilanza e l’attenzione. La caffeina è stata inoltre collegata a una riduzione degli stati infiammatori dell’organismo. Questi risultati invitano a considerare il caffè non solo come un piacere del palato, ma come un possibile alleato dietetico per mantenere l’equilibrio digestivo e mentale, agendo come un fondamentale regolatore dell’asse intestino-cervello.