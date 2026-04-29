L’estinzione dei Neanderthal: il segreto del successo di Sapiens era la rete sociale

Per decenni, gli scienziati si sono interrogati sui motivi che hanno portato alla scomparsa dei Neanderthal, oscillando tra ipotesi di cambiamenti climatici drastici e la competizione diretta con l’Homo sapiens. Tuttavia, una nuova ricerca guidata dalla prof.ssa Ariane Burke dell’Università di Montréal propone una prospettiva differente e affascinante. Lo studio indica che il fattore determinante non risiedeva in una superiorità tecnologica o fisica, bensì nella struttura dei legami sociali che caratterizzavano le diverse popolazioni. Mentre i Neanderthal vivevano in gruppi più isolati e con connessioni regionali fragili, i nostri antenati diretti svilupparono reti di comunicazione e supporto molto più ampie e resistenti. Questa capacità di cooperazione su larga scala ha agito come una vera e propria rete di sicurezza, permettendo al Sapiens di resistere a shock ambientali e demografici che si sono rivelati fatali per i loro cugini meno connessi nel continente europeo.

I modelli dell’ecologia digitale applicati alla preistoria

Il team di ricerca, guidato dalla professoressa Burke e supportato dai dottorandi Benjamin Albouy e Simon Paquin, ha adottato un approccio innovativo prendendo in prestito strumenti tipici dell’ecologia e della biologia della conservazione. Gli studiosi hanno utilizzato modelli di distribuzione delle specie, solitamente impiegati per mappare gli habitat di piante e animali, applicandoli alle popolazioni umane che abitavano l’Europa durante l’ultimo ciclo glaciale, tra 60mila e 35mila anni fa.

Questo periodo fu caratterizzato da una forte instabilità climatica, con bruschi passaggi tra fasi gelide e intervalli più miti. Integrando i dati archeologici con quelli etnografici di gruppi moderni di cacciatori-raccoglitori, i ricercatori hanno ricostruito le aree in cui le due specie potevano sopravvivere. Lo studio ha rivelato che la semplice idoneità del territorio non basta a spiegare perché i Neanderthal siano scomparsi proprio quando i Sapiens iniziavano a stabilirsi in modo permanente nel continente.

La rete sociale come strategia di sopravvivenza

Il punto di svolta dell’analisi riguarda la connettività. I territori abitati dall’Homo sapiens erano significativamente più interconnessi rispetto a quelli dei Neanderthal. Queste reti di scambio non servivano esclusivamente alla socializzazione, ma rappresentavano una risorsa strategica vitale. La possibilità di spostarsi tra gruppi diversi permetteva ai Sapiens di scambiare informazioni critiche sulle migrazioni degli animali e sulla disponibilità di risorse naturali.

In caso di crisi ecologica o demografica, queste connessioni offrivano un rifugio temporaneo in territori amici, garantendo la sopravvivenza del gruppo. Sebbene i Neanderthal non fossero affatto isolati – le prove archeologiche mostrano infatti lo spostamento di materiali tra diverse regioni – i loro legami erano molto più deboli e geograficamente limitati. Questa fragilità strutturale ha reso le loro popolazioni estremamente vulnerabili di fronte a un ambiente che diventava sempre più imprevedibile.

L’impatto della variabilità climatica e le differenze regionali

Lo studio evidenzia come la variabilità climatica, ovvero la rapidità e l’imprevedibilità dei cambiamenti, abbia avuto un impatto maggiore rispetto alla semplice media delle temperature. I Neanderthal avevano già dimostrato in passato di saper sopravvivere a rigidi periodi glaciali; tuttavia, la combinazione tra instabilità ambientale e una struttura sociale meno elastica ha creato una pressione insostenibile. Le dinamiche dell’estinzione sono state diverse a seconda della zona geografica. Nell’Europa orientale, la scarsa connessione tra i gruppi ha portato a un rapido isolamento man mano che le condizioni peggioravano. Al contrario, nella penisola iberica, le popolazioni neandertaliane sono riuscite a resistere più a lungo grazie a territori meglio collegati. Con l’arrivo dell’Homo sapiens, queste popolazioni già demograficamente fragili hanno subito un ulteriore stress, aggravato da una competizione sottile e da complessi processi di incrocio tra le due specie. In ultima analisi, la storia del nostro successo evolutivo sembra risiedere nella capacità, ancora oggi fondamentale, di costruire e mantenere legami di mutuo soccorso, trasformando la mobilità e la socialità nei nostri strumenti di sopravvivenza più potenti.