L’India alla ricerca di nuovi partner energetici nel pieno della crisi nel Golfo

L’India sta ridefinendo la propria strategia energetica in un momento particolarmente delicato per gli equilibri globali. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal, Nuova Delhi sta valutando una richiesta di forniture energetiche proveniente da Mauritius, con l’obiettivo di formalizzare un accordo intergovernativo. Una richiesta analoga è arrivata anche dalle Seychelles, segnale di come diversi Paesi vedano nell’India un partner energetico affidabile. Questa apertura si inserisce in una politica più ampia con cui l’India cerca di consolidare la propria influenza regionale, non solo come consumatore ma anche come fornitore di energia. La mossa riflette una crescente consapevolezza della necessità di diversificare rotte e partner, soprattutto alla luce delle turbolenze geopolitiche che stanno mettendo sotto pressione il sistema energetico globale.

Il peso delle tensioni nello Stretto di Hormuz

Al centro delle preoccupazioni indiane resta lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale attraverso cui passa circa il 40% delle importazioni petrolifere del Paese. Sebbene il passaggio sia stato recentemente riaperto, le tensioni non si sono affatto placate. Il conflitto in corso in Iran continua a generare instabilità, con rischi concreti per la sicurezza delle rotte marittime e per la continuità degli approvvigionamenti energetici. In questo scenario, Gran Bretagna e Francia hanno invitato l’India a partecipare a un’iniziativa congiunta per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto. L’adesione a questa iniziativa rappresenterebbe un passo significativo per Nuova Delhi, che si troverebbe a giocare un ruolo più attivo nella sicurezza marittima internazionale, rafforzando al contempo la propria posizione strategica in un’area cruciale per l’economia globale.

L’India come hub energetico regionale

Parallelamente, l’India sta già consolidando il proprio ruolo di hub energetico per l’Asia meridionale. Attualmente esporta carburante verso Paesi vicini come Bangladesh, Nepal, Bhutan e Sri Lanka, mentre ha ricevuto una richiesta simile anche dalle Maldive. Questa rete di forniture rafforza la centralità dell’India come attore chiave nella sicurezza energetica regionale, soprattutto in un momento in cui le tensioni globali rendono più fragile l’accesso alle risorse. La strategia indiana sembra dunque muoversi su un doppio binario: da un lato, diversificare le fonti e le rotte per ridurre la dipendenza da aree instabili come il Golfo Persico; dall’altro, rafforzare la propria influenza attraverso la diplomazia energetica. In un contesto segnato da conflitti e incertezze, l’energia diventa così non solo una necessità economica, ma anche uno strumento di potere geopolitico.