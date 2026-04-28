L’Iran lotta contro il petrolio invenduto: misure straordinarie per evitare il collasso dell’industria

L’Iran sta affrontando una crescente crisi nel settore petrolifero, con enormi quantità di greggio invenduto che si accumulano nei suoi serbatoi e petroliere. La guerra economica in corso, acuita dal blocco navale imposto dagli Stati Uniti, ha drasticamente ridotto le esportazioni iraniane. In risposta, Teheran sta cercando soluzioni improvvisate per evitare un blocco totale della sua industria petrolifera, che potrebbe avere gravi ripercussioni economiche. Le misure adottate vanno dalla riattivazione di vecchi siti di stoccaggio all’uso di container e serbatoi dismessi, con la speranza di ritardare una crisi infrastrutturale e di ridurre la pressione da parte degli Stati Uniti.

La situazione critica: il petrolio iraniano non trova più sbocchi

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’Iran sta affrontando una situazione senza precedenti a causa della crescente difficoltà di esportare il proprio greggio. Le esportazioni di petrolio iraniano, che in passato raggiungevano una media di 2 milioni di barili al giorno, sono scese drasticamente a causa delle sanzioni e del blocco imposto dalla marina statunitense. A metà aprile, le esportazioni sono scese a soli 567.000 barili al giorno, con un forte rallentamento nelle operazioni di carico delle petroliere. La situazione sta mettendo a rischio l’intera industria petrolifera iraniana, costringendo il Paese a rivedere le proprie strategie di stoccaggio e distribuzione.

L’analista di Kpler, società di consulenza sulle materie prime, ha sottolineato che la capacità di stoccaggio dell’Iran è stata gravemente limitata. Le scorte di petrolio sono aumentate di ben 4,6 milioni di barili, portando il totale a circa 49 milioni di barili, ma la capacità totale del Paese si aggira attorno agli 86 milioni di barili, con un margine di capacità disponibile che potrebbe essere di 90-95 milioni di barili, includendo anche i serbatoi delle raffinerie nel nord del Paese. Nonostante ciò, molti di questi spazi sono inaccessibili a causa di limitazioni operative, di sicurezza e di fattori geografici.

Misure straordinarie per evitare il collasso

Di fronte all’emergenza, l’Iran ha dovuto adottare soluzioni insolite e di emergenza per far fronte alla crisi. Tra queste, l’uso di petroliere vuote per immagazzinare il greggio in eccesso al largo del Golfo Persico, dove ancora galleggiano navi con una capacità complessiva di circa 15 milioni di barili. Inoltre, Teheran sta riattivando siti di stoccaggio abbandonati, come quelli situati nelle regioni di Ahvaz e Asaluyeh, in cui alcuni serbatoi erano stati abbandonati a causa delle loro cattive condizioni. Alcuni funzionari petroliferi iraniani hanno confermato che questi serbatoi, seppur in cattive condizioni, sono stati rimessi in funzione per rispondere all’urgente necessità di spazio per il petrolio in eccesso.

Un’altra mossa innovativa riguarda il trasporto del petrolio via ferrovia verso la Cina. Secondo Hamid Hosseini, portavoce dell’Unione degli Esportatori di Petrolio Iraniani, le infrastrutture ferroviarie del Paese sono state adattate per collegare Teheran alle città cinesi di Yiwu e Xi’an, cercando di bypassare parzialmente il blocco navale. Questa soluzione, sebbene non priva di rischi, rappresenta un tentativo disperato di evitare un collasso completo dell’industria petrolifera.

Il rischio di una crisi infrastrutturale

L’Iran spera di riuscire a gestire l’emergenza e di evitare una chiusura totale della produzione, che potrebbe danneggiare irreparabilmente i giacimenti petroliferi, in particolare quelli con una bassa pressione. Secondo Rystad Energy, circa la metà dei giacimenti iraniani è caratterizzata da una bassa pressione, il che li rende vulnerabili a perdite produttive a lungo termine se la produzione dovesse essere fermata bruscamente. “Un’interruzione improvvisa della produzione può danneggiare i giacimenti petroliferi più vecchi, in particolare quelli con bassa pressione o geologia fragile”, ha dichiarato l’analista di Rystad.

La situazione potrebbe anche peggiorare ulteriormente se la produzione dovesse subire un altro forte calo. Secondo le stime di Kpler, se il blocco delle esportazioni dovesse continuare, la produzione di petrolio dell’Iran potrebbe ridursi a 1,2-1,3 milioni di barili al giorno entro metà maggio, con un calo di oltre la metà rispetto ai livelli attuali.

La geopolitica del petrolio e le pressioni internazionali

La guerra economica tra Stati Uniti e Iran è giunta a un punto cruciale, con entrambe le parti coinvolte in una sorta di corsa a chi cederà per prima. “Ogni barile che non può lasciare il Paese attraverso i normali canali di esportazione deve andare da qualche parte”, ha dichiarato Sanam Vakil, direttore del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il think tank londinese Chatham House. La chiusura della produzione, spiega Vakil, aumenterebbe la pressione su Teheran, stimolando così la possibilità di negoziati, ma potrebbe anche aggravare ulteriormente le difficoltà economiche e sociali nel Paese.

Mentre l’Iran cerca disperatamente di mantenere in vita la sua industria petrolifera, le sanzioni internazionali e la crescente tensione con gli Stati Uniti continuano a rendere incerta la situazione. La corsa al petrolio invenduto si sta trasformando in una sfida di resilienza, con Teheran costretta a fare i conti con le difficoltà economiche interne, le crescenti difficoltà nel settore energetico e le pressioni geopolitiche internazionali.

In questo scenario incerto, il futuro dell’industria petrolifera iraniana rimane in bilico, con un mix di strategie creative, difficoltà infrastrutturali e pressioni internazionali che potrebbero determinare il destino dell’economia iraniana nel prossimo futuro.