L’Italia affronta meglio i rincari energetici, ma le tensioni geopolitiche sono un rischio per la produttività: la visione di Urso

L’Italia sta reagendo meglio dei partner europei ai rincari energetici, ma il perdurare delle tensioni geopolitiche minaccia la tenuta produttiva del Paese. Questo è quanto dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista rilasciata a QN. Il Ministro ha sottolineato che, nonostante le difficoltà globali, l’Italia ha saputo contenere l’aumento dei costi rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. Nei primi due mesi del conflitto in Ucraina, l’Italia ha registrato un aumento dei prezzi dei carburanti del 3,7%, ben al di sotto della media UE, che si attesta al 12,9%, e molto distante dal 19,8% della Germania.

In merito ai prezzi attuali dei carburanti, il Ministro ha indicato che la benzina si attesta a 1,74 €/l e il gasolio a 2 euro, un dato che rimane sotto le medie di altri Paesi. Inoltre, l’inflazione italiana è scesa al 1,7% a marzo, rispetto alla media UE del 2,8%, e ben lontano dal 12,6% registrato nell’ottobre 2022. Questi risultati sono stati possibili grazie alle politiche economiche mirate a contenere il caro-vita e a sostenere la crescita interna, seppur in un contesto globale difficile.

I timori legati alle tensioni geopolitiche

Nonostante i successi in termini di contenimento dei rincari, Urso ha lanciato un forte monito riguardo al blocco dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti per l’approvvigionamento energetico. “Se perdurasse per altre due settimane, saremmo davvero in emergenza, con gravi conseguenze anche sul Pil”, ha dichiarato il Ministro. Secondo Urso, questo scenario potrebbe avere ripercussioni non solo sul caro-energia, ma anche sull’approvvigionamento di materie prime critiche per l’industria, come elio, alluminio e fosfati, risorse fondamentali per il mantenimento di molte filiere produttive.

Le richieste italiane alla Commissione Europea

Per fronteggiare questa difficile situazione, l’Italia ha chiesto alla Commissione Europea maggiore flessibilità fiscale. “Abbiamo chiesto margini fiscali per realizzare le misure necessarie e la sospensione del sistema ETS, che paghiamo più di altri non potendo disporre di energia nucleare“, ha precisato Urso. La richiesta di una maggiore autonomia fiscale è vista come cruciale per supportare l’economia italiana in un periodo di instabilità globale, evitando ulteriori danni alle imprese e alle famiglie.

Le riforme urgenti per la competitività italiana

Urso ha inoltre ribadito la necessità di riforme strutturali per sostenere la competitività dell’industria italiana. Tra le principali proposte, il Ministro ha indicato l’adozione dell’Industrial Accelerator Act e l’implementazione del mercato unico dell’energia, sollecitando l’Unione Europea a intervenire con urgenza. “Bruxelles non può continuare a discutere mentre il conflitto imperversa. Mentre Roma discute, Sagunto viene espugnata”, ha concluso Urso, facendo riferimento alla necessità di azioni concrete e tempestive per evitare un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche.

La sfida dell’Italia nel contesto internazionale

Il futuro dell’Italia dipende dalla capacità di rispondere prontamente alle sfide interne ed esterne, sia sul fronte energetico che su quello delle tensioni geopolitiche. Sebbene le misure adottate finora abbiano dimostrato una certa efficacia, il rischio di una crisi energetica globale e di interruzioni nell’approvvigionamento di materie prime rimane una minaccia concreta. Il governo italiano è chiamato a continuare a difendere l’economia nazionale attraverso politiche mirate e riforme urgenti, mentre l’Europa deve dimostrarsi pronta a supportare le azioni necessarie per garantire la stabilità economica dei suoi Stati membri.