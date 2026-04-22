L’Italia che sorride al Pianeta: il successo straordinario della Settimana Verde 2026

Si chiude con un bilancio senza precedenti, proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra, la quarta edizione della Settimana Verde organizzata da Ambiente Mare Italia – Ami. Dal 10 al 22 aprile, l’Italia intera è stata attraversata da una grande mobilitazione nazionale dedicata alla tutela ambientale, alla sostenibilità e alla partecipazione civica, trasformando migliaia di cittadini in veri custodi del territorio. Per tredici giorni consecutivi, volontari, studenti, famiglie e amministratori locali hanno animato centri urbani e piccoli borghi con iniziative concrete volte alla valorizzazione del patrimonio naturale italiano, dimostrando che la coscienza ecologica nel Paese è ormai una realtà solida e diffusa.

I numeri di un successo nazionale che unisce quindici regioni italiane

I dati definitivi dell’edizione 2026 confermano una crescita costante e travolgente della manifestazione, che ha visto la realizzazione di ben 130 eventi distribuiti in 15 regioni italiane. La Settimana Verde ha saputo coinvolgere oltre 60.000 cittadini nelle attività territoriali, con una presenza massiccia delle nuove generazioni rappresentata da 20.000 studenti. Il network istituzionale si è rivelato altrettanto robusto, con l’adesione di 100 Comuni e il coinvolgimento attivo di oltre 100 scuole di ogni ordine e grado. Un riconoscimento speciale è andato alle realtà più virtuose attraverso l’assegnazione di 40 Bandiere AmiGreen, consegnate ai Comuni che si sono distinti per una collaborazione concreta e una spiccata sensibilità verso le tematiche ambientali.

Azioni concrete per il territorio tra monitoraggio delle coste e recupero dei rifiuti

L’impatto della Settimana Verde si misura soprattutto attraverso i risultati tangibili ottenuti sul campo durante i numerosi interventi di monitoraggio ecosistemico. I volontari e i cittadini hanno monitorato, secondo rigorosi criteri scientifici, ben 72.000 metri quadrati di spiagge, una superficie equivalente a oltre 10 campi da calcio. L’impegno fisico si è tradotto nella rimozione di 45 quintali di rifiuti totali, tra cui spiccano 3.600 kg di plastica avviata a un corretto percorso di recupero. Questa azione di pulizia non ha solo restituito decoro ai litorali, ma ha permesso di evitare l’immissione in atmosfera di una stima di oltre 5.400 kg di CO2 equivalente, confermando l’efficacia della mobilitazione di Ambiente Mare Italia nella lotta all’inquinamento.

Le quattro direttrici strategiche di Ami per una moderna cultura ecologica

Il calendario degli appuntamenti si è sviluppato lungo quattro pilastri fondamentali che definiscono l’approccio multidisciplinare di Ami. Il primo fronte ha riguardato l’educazione ambientale con 35 eventi dedicati alle scuole per costruire una nuova consapevolezza nelle giovani generazioni. Parallelamente, 30 interventi sono stati focalizzati sul monitoraggio e la pulizia di parchi e spiagge con il supporto di subacquei e volontari. Un ruolo centrale è stato svolto dai 29 eventi dedicati alla rigenerazione urbana e all’inclusione attiva, dove l’ambiente è diventato uno strumento di integrazione per persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità. Infine, 36 eventi di divulgazione e cultura hanno offerto convegni ed escursioni guidate per scoprire la straordinaria biodiversità dei territori italiani, coinvolgendo complessivamente oltre 600 realtà associative e civiche locali.

Il messaggio del Presidente Alessandro Botti e la forza del sorriso

Il claim scelto per questa edizione, “Sorridi al Pianeta, sorridi al futuro. La Natura ci sorride, impariamo a rispondere”, ha trovato una declinazione pratica nell’entusiasmo dei partecipanti. “La Settimana Verde rappresenta sempre di più un grande movimento nazionale positivo, capace di trasformare la sensibilità ambientale in partecipazione concreta- ha dichiarato il presidente di Ambiente Mare Italia, l’avvocato Alessandro Botti- In giorni in cui spesso prevalgono sfiducia e divisioni, migliaia di italiani hanno scelto invece di rimboccarsi le maniche, collaborare e sorridere al futuro. Questo è il messaggio più bello che consegniamo oggi al Paese, nella Giornata Mondiale della Terra”.

Una rete istituzionale solida per una vera festa nazionale dell’ambiente

Il successo della Settimana Verde 2026 è frutto anche di una sinergia profonda tra il mondo dell’associazionismo e le istituzioni. “L’edizione 2026 ha rappresentato un ulteriore slancio per una iniziativa giunta alla sua quarta edizione- ha proseguito il presidente- La collaborazione fattiva di oltre 600 realtà associative e civiche locali, insieme al sostegno di importanti organizzazioni nazionali come l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela, la Lega Navale Italiana, la Guardia Costiera e la Fidapa Bpw Italy, conferma che la Settimana Verde è ormai sempre di più una vera festa nazionale dell’ambiente, sentita come un momento di riflessione e partecipazione di cui l’Italia avverte un profondo bisogno”.

Il ricordo di Peppe Vessicchio e l’impegno per il futuro

Un momento di profonda commozione ha caratterizzato questa edizione, la prima svoltasi dopo la scomparsa di un pilastro dell’associazione. “Questa è stata inoltre la prima Settimana Verde senza il nostro amato maestro Peppe Vessicchio- ha aggiunto il presidente di Ambiente Mare Italia- Eppure, in ciascuna iniziativa realizzata in tutta Italia, abbiamo avvertito viva la sua presenza ideale. I principi di armonia, efficacia e delicatezza che ci ha sempre indicato continuano a ispirare il nostro cammino e resteranno parte essenziale dell’anima della Settimana Verde Ami”. Nonostante la chiusura ufficiale della manifestazione, l’impegno di Ambiente Mare Italia non si ferma, poiché le attività nelle scuole, i monitoraggi ambientali e le campagne di sensibilizzazione proseguiranno nei prossimi mesi, ribadendo che la protezione dell’ecosistema è una scelta quotidiana che non si esaurisce in una singola celebrazione.