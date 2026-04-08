L’Italia tagliata a metà: la frana di Petacciato riaccende il dibattito sul rischio idrogeologico

L’ennesima riattivazione del vasto e complesso fronte franoso nel territorio di Petacciato, in Molise, ha inferto un colpo drammatico alla rete infrastrutturale della penisola italiana, imponendo l’immediata interruzione della linea ferroviaria adriatica e la chiusura precauzionale dell’autostrada A14 nel delicato snodo compreso tra Vasto Sud e Termoli. Questa grave emergenza idrogeologica si intreccia fatalmente con il recente e disastroso crollo del ponte sulla Strada Statale 16, situato al confine esatto tra Molise e Abruzzo sul fiume Trigno, generando una paralisi totale dei collegamenti viari e tagliando fuori di fatto la Puglia dalle principali arterie di comunicazione nazionali. La viabilità per il trasporto passeggeri e lo snodo cruciale delle merci risultano attualmente compromessi lungo l’intero asse strategico che congiunge il Nord e il Sud/Est del Paese, proiettando uno scenario di profonda crisi logistica. Le conseguenze economiche di questo isolamento infrastrutturale improvviso restano, al momento, estremamente difficili da quantificare con esattezza, delineando un quadro di emergenza.

I ritardi burocratici e il paradosso dei fondi bloccati

L’aspetto più critico di questa emergenza infrastrutturale risiede nella gestione preventiva del rischio sul territorio. Antonello Fiore, geologo e presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), ha puntato il dito contro una problematica strutturale che affligge da decenni le opere di messa in sicurezza in Italia. Già nel 2021, l’amministrazione della Regione Molise aveva annunciato l’imminente avvio della gara di progettazione per il consolidamento idrogeologico del versante Nord/Est a valle dell’abitato di Petacciato. L’impegno economico sul piatto, che superava i 40 milioni di euro, rappresentava uno degli investimenti più imponenti mai concepiti a livello nazionale per la mitigazione del dissesto. Eppure, il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della successiva realizzazione è stato pubblicato soltanto a dicembre 2025. Sono trascorsi 4 lunghi anni di attesa, un lasso di tempo in cui il versante è rimasto drammaticamente esposto al decadimento naturale e agli agenti atmosferici.

Tempi amministrativi incompatibili con le sfide meteo-climatiche

Il ritardo accumulato nel cantiere molisano non rappresenta un’anomalia isolata, bensì riflette una tendenza endemica ben documentata. Secondo i dati elaborati dalle statistiche della Corte dei Conti, dal momento della progettazione fino alla completa realizzazione e collaudo di un’opera di consolidamento, trascorrono in media 5 anni. Tali tempistiche burocratiche e cantieristiche risultano palesemente inadeguate rispetto alla violenza e all’accelerazione imposta dagli eventi meteo-climatici attuali. Le piogge intense e prolungate registrate negli scorsi giorni, che hanno innescato una serie di movimenti franosi lungo tutto il corridoio adriatico, richiedono risposte ingegneristiche tempestive. Diversamente dalla crisi innescata nel 2010 dalla frana di Montaguto, che fu parzialmente arginata grazie all’individuazione rapida di percorsi viari alternativi, l’attuale isolamento della Puglia si configura come un blocco totale. Al momento, mancano valide deviazioni in grado di assorbire i flussi di traffico pesante e leggero, prolungando l’incertezza sui tempi di ripristino.

La necessità di un cambio di paradigma culturale

Di fronte a un territorio geologicamente fragile, l’approccio puramente reattivo si sta dimostrando fallimentare. L’incapacità di anticipare i disastri è un limite sistemico che va superato alla radice. Come sottolinea Fiore, le attuali procedure di pianificazione e la farraginosità dell’apparato amministrativo si scontrano con la rapidità fulminea con cui si manifestano le catastrofi naturali. Questo scenario drammatico impone l’adozione di un metodo radicalmente nuovo: un cambio di passo culturale, prima ancora che meramente tecnico. Serve una programmazione efficace, concreta e soprattutto rapida, progettata per rispondere alle sfide di un Paese sempre più esposto a mareggiate, alluvioni e frane improvvise. L’obiettivo primario deve essere la protezione incondizionata delle infrastrutture fondamentali; assicurare la continuità dei collegamenti è il presupposto imprescindibile per tutelare il benessere sociale e garantire lo sviluppo economico di un’intera macro-regione, impedendo che rimanga ciclicamente ostaggio della vulnerabilità del proprio suolo.