Lo spazio tra Terra e Luna potrebbe diventare il nuovo Stretto di Hormuz: lo scenario ipotizzato dagli esperti

Il conflitto militare in corso che riguarda l’Iran e lo Stretto di Hormuz potrebbe benissimo rispecchiare una futura situazione al di fuori della Terra: l’utilizzo dello spazio cislunare, la regione tra la Luna e il nostro pianeta. Pensiamo a blocchi, sequestri di navi, impatti sull’economia globale, ripercussioni in termini di mercati e risorse necessarie, dal carburante ai semiconduttori ad alta tecnologia e ai processi produttivi. Ora rivolgiamo lo sguardo al cielo e notiamo che la U.S. Space Force sta istituendo un ufficio di acquisizione dedicato per valutare l’importanza della regione cislunare per le operazioni belliche e la sicurezza nazionale.

Nelle ultime settimane, si è percepito un palpabile entusiasmo per la missione lunare Artemis II della NASA e per l’annuncio degli ambiziosi piani dell’agenzia spaziale per l’insediamento umano sulla Luna. “Parallelamente, l’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz, provocando un’impennata nei mercati energetici globali e facendo notare a tutti, ancora una volta, quanto siamo vulnerabili agli incidenti geografici”, ha affermato Marc Feldman, direttore esecutivo del Center for the Study of Space Crime, Piracy & Governance. “A volte, una coppia di eventi contiene un avvertimento, se si è in grado di vederlo“, ha aggiunto Feldman.

Stiamo assistendo all’inizio di un “dialogo sullo Stretto” nello spazio? La chiusura dello Stretto di Hormuz dovrebbe influenzare le nostre riflessioni sull’insediamento sulla Luna e sulla difesa dello spazio cislunare, hanno affermato Feldman e Hugh Taylor, anch’egli co-fondatore del Center. Sono gli autori del libro “Space Piracy: Preparing for a Criminal Crisis in Orbit”, pubblicato nel 2025. “Proprio come lo Stretto di Hormuz è uno stretto corso d’acqua, lo spazio cislunare, pur apparendo vasto, contiene in realtà alcuni punti di transito unici ed esclusivi attraverso i quali ogni viaggio lunare deve passare”, ha concluso Feldman.

Come lo Stretto di Hormuz, lo spazio cislunare è un passaggio critico e strategico, hanno spiegato Taylor e Feldman. “Se cadesse nelle mani sbagliate, tutte le nascenti iniziative lunari della NASA e di Elon Musk – i primi passi di un’economia spaziale multimiliardaria – potrebbero dover essere abbandonate”.

Valore futuro

Lo spazio cislunare potrebbe essere chiuso o interdetto in modo simile in futuro? La risposta dipende da quanto valore acquisirà il territorio cislunare, ha affermato Peter Garretson, ricercatore senior in studi sulla difesa presso l’American Foreign Policy Council e consulente strategico specializzato in spazio e difesa. Insieme a Namrata Goswami, Garretson è coautore del libro del 2020 “Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resources of Outer Space” (Corsa ai cieli: la competizione tra le grandi potenze per il controllo delle risorse dello spazio).

“Dipende se la valutazione si basa solo sul valore attuale o include anche il valore futuro. Per analogia, state chiedendo informazioni sui ricavi di quest’anno o sulle aspettative di ricavi futuri espresse in valore attuale netto?”, ha spiegato Garretson a Space.com. “Ovviamente, l’attuale valore commerciale della Luna è minimo, ma allo stesso tempo, le aspettative di valore futuro sono gigantesche, sia in termini di valore di mercato che di valore strategico”, ha affermato.

Tuttavia, non tutto il territorio cislunare e lunare ha lo stesso valore. “Esistono aree strategiche ai poli, all’equatore e in zone con una concentrazione insolita di minerali utili”, ha detto Garretson. “Esistono ‘aree’ strategiche nelle orbite lunari e nei punti di Lagrange”.

In futuro, l’accesso a vitali interessi nazionali o economici lunari potrebbe essere minacciato, sia sulla superficie, sia da e verso le orbite lunari chiave? “Certamente“, ha risposto Garretson. “In futuro, un simile blocco potrebbe avere un grave impatto sull’economia globale? Forse”.

Centri dati

Elon Musk ha recentemente parlato di un futuro in cui le catapulte elettromagnetiche sulla Luna potrebbero lanciare ogni anno da 500 a 1.000 terawatt di potenza per centri dati dedicati all’intelligenza artificiale, ha affermato Garretson. “In un futuro in cui una quantità significativa di centrali elettriche orbitali, centri dati, massa per stazioni spaziali e fabbriche in orbita venisse costruita utilizzando risorse lunari, molti mercati darebbero per scontata e dipenderebbero da tale crescita”.

I centri dati rappresentano una parte sempre più importante della nostra economia, ha aggiunto Garretson. Dal punto di vista energetico, è molto più economico ottenere la maggior parte della massa necessaria per i centri dati – struttura, pannelli fotovoltaici e controllo termico – dalla Luna. Il computer vero e proprio rappresenta una componente minore della massa, ha spiegato.

Analogamente, ha affermato Garretson, le attività sulla superficie lunare dipendono probabilmente dalle infrastrutture orbitali per fornire posizionamento, navigazione e temporizzazione, comunicazioni, telerilevamento e consapevolezza del dominio spaziale. Un’interruzione di queste infrastrutture potrebbe a sua volta bloccare la produzione, ha concluso.

“Posso certamente immaginare un futuro in cui la Luna svolga un ruolo altrettanto importante nell’economia futura quanto lo è oggi il Golfo Persico, e che un’interruzione in qualche punto specifico potrebbe avere un effetto simile alla chiusura dello Stretto di Hormuz”, ha affermato Garretson.

Qualsiasi interruzione di quella catena di approvvigionamento — l’estrazione, la raffinazione, la produzione di materiali strutturali e funzionali, o il lancio di un ascensore spaziale lunare — “o qualsiasi interruzione nel rifornimento logistico di lavoratori o attrezzature per la sua produzione potrebbe minare quella futura economia globale”, ha concluso Garretson.