L’olio extravergine come medicina naturale: la qualità del processo produttivo determina i benefici reali per la salute

Le più recenti scoperte nel campo della nutrizione stanno riscrivendo il ruolo dell’estratto di oliva nella dieta quotidiana, spostando l’attenzione dal semplice apporto calorico alla complessità biochimica del prodotto. La qualità dell’olio extravergine di oliva incide direttamente sui benefici per la salute, poiché a determinarla sono fattori cruciali come i tempi di lavorazione, le tecniche produttive e il contenuto di composti bioattivi, elementi che possono variare in modo significativo da un prodotto all’altro. Secondo quanto emerso dal percorso di approfondimento sviluppato nel mese di aprile da AIFO, l’associazione frantoiani italiani, l’olio extravergine di oliva non può più essere considerato un semplice grasso alimentare, bensì un sistema complesso di molecole attive capace di interagire profondamente con le funzioni biologiche del nostro organismo.

Polifenoli e contrasto alle infiammazioni: le nuove evidenze scientifiche

Il cuore del valore nutraceutico dell’olio risiede nella sua componente fenolica, una vera e propria barriera protettiva contro l’invecchiamento cellulare. In particolare, i polifenoli, tra cui spiccano molecole fondamentali come l’oleocantale e l’oleaceina, svolgono un ruolo centrale contribuendo non solo all’azione antiossidante, ma anche alla modulazione dei processi infiammatori dell’organismo. Studi aggiornati evidenziano come il consumo di oli ad alto contenuto fenolico sia associato alla riduzione di specifici biomarcatori dell’infiammazione, tra cui le lipoproteine a bassa densità ossidate (ox-LDL) e la proteina C-reattiva. Questi effetti protettivi non sono garantiti a priori da ogni bottiglia, ma risultano strettamente legati alla qualità del prodotto e alla concentrazione effettiva di queste molecole preziose.

L’eccellenza in frantoio: l’importanza dell’estrazione a freddo e dei tempi di frangitura

Per far sì che l’olio mantenga queste proprietà miracolose, il lavoro durante la trasformazione deve essere impeccabile, poiché a incidere su tali caratteristiche sono in primo luogo i processi produttivi. La rapidità tra raccolta e frangitura rappresenta la prima condizione essenziale per preservare i composti più sensibili, evitando l’insorgere di difetti organolettici o degradazioni chimiche. Parallelamente, l’estrazione a freddo, che deve essere rigorosamente mantenuta al di sotto dei 27 gradi, evita fenomeni di degradazione termica che distruggerebbero il patrimonio vitaminico e fenolico. In questo contesto, parametri tecnici come l’acidità libera, il numero di perossidi e il contenuto di polifenoli rappresentano indicatori oggettivi della qualità, dove valori bassi di acidità e ossidazione, associati a un’elevata presenza di composti fenolici, identificano oli con maggiore stabilità e potenziale nutrizionale.

Dalla filiera alla tavola: le sfide della conservazione e della tracciabilità

La qualità dell’olio è un bene fragile che richiede protezione costante, poiché un ruolo determinante è svolto anche dalla conservazione domestica e industriale. L’esposizione a luce, ossigeno e calore accelera i processi ossidativi, compromettendo le caratteristiche dell’olio anche in tempi brevi e rendendo vani gli sforzi compiuti durante la fase di estrazione. Per questo motivo, la qualità non si esaurisce nella fase produttiva, ma deve essere garantita lungo tutta la filiera attraverso una gestione attenta dello stoccaggio e del confezionamento. L’obiettivo primario resta quello di consegnare al consumatore un prodotto che sia ancora “vivo” dal punto di vista biologico, capace di svolgere la sua funzione preventiva all’interno di una dieta equilibrata.

L’impegno dei frantoiani italiani e la valorizzazione del modello produttivo

Il presidente di AIFO, Alberto Amoroso, ha voluto chiarire l’importanza del legame indissolubile tra competenza tecnica e valore salutistico del prodotto finito. “La qualità dell’olio extravergine di oliva non è un elemento accessorio, ma il risultato di un lavoro complesso che parte dall’oliveto e si completa in frantoio – sottolinea il presidente di AIFO Alberto Amoroso – Dietro un olio di eccellenza ci sono scelte precise: la raccolta al giusto grado di maturazione, la rapidità nella lavorazione, il controllo delle temperature, l’attenzione alla conservazione. È un processo che richiede competenze, investimenti e professionalità. I frantoiani italiani svolgono un ruolo fondamentale in questa filiera, perché è proprio nella fase di trasformazione che si decide la qualità finale del prodotto e la sua capacità di mantenere intatte le proprietà nutrizionali. È su questo che si concentra anche il lavoro che AIFO sta portando avanti insieme ad Italia Olivicola nell’attuazione del Programma Operativo previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115: informare i consumatori e valorizzare un modello produttivo che punta sull’eccellenza, sulla tracciabilità e sulla qualità reale dell’olio extravergine di oliva”. Il percorso di informazione di AIFO non si ferma qui e proseguirà con un ultimo approfondimento dedicato al corretto utilizzo dell’olio extravergine di oliva nella dieta quotidiana, con l’obiettivo di tradurre la conoscenza scientifica in scelte alimentari consapevoli.