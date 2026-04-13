L’oro verde che allunga la vita: il consumo quotidiano di olio extravergine d’oliva riduce la mortalità del 23%

Il legame indissolubile tra alimentazione e longevità trova oggi una nuova e potente conferma scientifica che pone l’olio extravergine di oliva al centro della strategia preventiva moderna. Secondo l’aggiornamento 2024 dello studio epidemiologico Moli-sani, un’imponente ricerca condotta su un campione di oltre 23.000 adulti italiani, il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva è direttamente associato a una riduzione del 23% del rischio di mortalità per tutte le cause. Questo dato non rappresenta solo un numero statistico, ma consolida il ruolo di questo alimento come pilastro fondamentale per il mantenimento dello stato di salute a lungo termine. L’indagine evidenzia come la qualità della dieta sia un fattore determinante per la sopravvivenza, identificando nei grassi buoni il motore principale di questo beneficio sistemico.

La distinzione tra i grassi e la centralità dell’acido oleico

Partendo dai risultati dello studio, l’AIFO, l’Associazione Italiana Frantoi Oleari che rappresenta i frantoiani del Paese, ha promosso un nuovo percorso di approfondimento dedicato alla qualità dei grassi nell’alimentazione. L’obiettivo è fare chiarezza in un panorama informativo spesso confuso, poiché non tutti i grassi esercitano il medesimo impatto sull’organismo umano. L’olio extravergine di oliva si distingue nettamente da altre fonti lipidiche per il suo eccezionale contenuto di grassi monoinsaturi, rappresentati in larga parte dall’acido oleico. Questa sostanza è in grado di favorire un corretto equilibrio lipidico, proteggendo attivamente il sistema cardiovascolare attraverso il miglioramento della funzione endoteliale. Al contrario, un apporto eccessivo di grassi saturi continua a essere correlato a effetti deleteri per la salute, rendendo la scelta dell’olio di qualità una decisione medica oltre che gastronomica.

Il potere dei composti bioattivi e l’azione antinfiammatoria

La superiorità nutrizionale dell’EVO non risiede esclusivamente nella sua componente grassa, ma in una preziosa sinergia con una quota minoritaria di composti bioattivi dalle proprietà straordinarie. Tra questi spicca l’oleocantale, una molecola nota per le sue naturali capacità antinfiammatorie, affiancata dall’idrossitirosolo, un potente antiossidante capace di proteggere il colesterolo LDL dai processi ossidativi che portano all’aterosclerosi. La presenza della vitamina E completa questo profilo unico, trasformando l’olio in un vero e proprio alimento funzionale. Le ricerche più recenti sottolineano come proprio l’azione combinata tra acidi grassi e sostanze minori contribuisca a ridurre l’infiammazione sistemica, offrendo uno scudo protettivo contro diverse patologie oncologiche e cardiovascolari che colpiscono la popolazione adulta.

Prevenzione del diabete e contrasto alle forme tumorali aggressive

Le potenzialità preventive dell’olio extravergine di oliva si estendono ben oltre il benessere del cuore, toccando ambiti critici della medicina contemporanea. Diversi studi clinici ed epidemiologici hanno dimostrato che un elevato consumo di grassi monoinsaturi è correlato a una significativa riduzione del rischio di sviluppare forme particolarmente aggressive di tumore al seno. Parallelamente, l’integrazione costante di questo alimento nella dieta quotidiana migliora sensibilmente la risposta glicemica e aumenta la sensibilità all’insulina. Tali meccanismi biochimici rendono l’olio extravergine uno strumento formidabile nella prevenzione del diabete di tipo 2, confermando la sua versatilità nel contrastare le sindromi metaboliche che caratterizzano le società moderne.

Consapevolezza e qualità: la visione dei frantoiani italiani

In un mercato alimentare globale caratterizzato da un’offerta estremamente vasta ma non sempre trasparente, la capacità del consumatore di distinguere tra i diversi tipi di grassi diventa una competenza essenziale per la salute pubblica. Alberto Amoroso, presidente di AIFO, ha voluto sottolineare l’importanza di questo percorso educativo dichiarando che, dopo aver evidenziato il legame tra l’olio extravergine di oliva e la salute, è diventato fondamentale aiutare i consumatori a comprendere le motivazioni scientifiche dietro tale valore nutrizionale. Amoroso ha ribadito che tutte le attività portate avanti insieme ad Italia Olivicola, nel quadro del Programma Operativo previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, mirano a fornire informazioni chiare e rigorose per incentivare scelte alimentari consapevoli e orientate all’eccellenza produttiva dei frantoi italiani.

Il futuro della ricerca e l’integrazione nella dieta mediterranea

L’impegno divulgativo promosso dai frantoiani non si ferma ai dati sulla mortalità, ma punta a un’analisi olistica dello stile di vita. Nelle prossime settimane, il ciclo di approfondimenti proseguirà con un focus specifico dedicato al ruolo dell’olio extravergine di oliva all’interno della dieta mediterranea. Questo modello alimentare, già riconosciuto internazionalmente come patrimonio dell’umanità e standard d’oro per la medicina preventiva, trova nell’EVO il suo ingrediente più iconico e funzionale. La sinergia tra i prodotti della terra e l’estrazione meccanica di qualità rappresenta la chiave per migliorare non solo la qualità della vita, ma anche la sostenibilità del sistema sanitario, puntando su una prevenzione che nasce direttamente dalla tavola quotidiana.