L’ossessione delle proteine: tra falsi miti e realtà scientifica

Dalle patatine ai dolci, passando per l’acqua in bottiglia, il mercato alimentare contemporaneo è inondato da versioni potenziate di ogni prodotto immaginabile, spingendo i consumatori verso una ricerca frenetica dell’apporto proteico massimo. Questo fenomeno, noto come “protein-maxxing“, ha ricevuto un ulteriore impulso dalle recenti revisioni delle linee guida nutrizionali che suggeriscono incrementi significativi rispetto ai parametri precedenti. Tuttavia, la scienza medica invita a guardare oltre l’entusiasmo dei social media per comprendere se questo aumento sia realmente necessario per la popolazione generale o se sia frutto di una narrazione commerciale distorta. Secondo gli specialisti della Stanford Medicine (Stanford School of Medicine), l’enfasi sproporzionata su questo nutriente rischia di trasformarlo in un nuovo “feticcio salutista”, simile a quanto accaduto con i cibi a basso contenuto di grassi negli anni ’90. Analizzare i fatti significa distinguere tra il reale fabbisogno biologico e l’operazione di marketing che ha avvolto il mondo degli integratori e dei cibi pronti.

Il valore biologico oltre il marketing

Le proteine sono mattoni essenziali per il nostro organismo, indispensabili per costruire tessuti e regolare funzioni vitali. Jonathan Long, professore associato di patologia alla Stanford, chiarisce l’ubiquità di questo macronutriente: “Le proteine possono assumere la forma dei muscoli, dei capelli, della pelle: tutto contiene proteine“. A differenza di grassi e carboidrati, forniscono 9 amminoacidi essenziali che il corpo non è in grado di sintetizzare autonomamente e che devono necessariamente derivare dalla dieta. Tuttavia, l’importanza biologica non giustifica la mistica che oggi circonda il consumo proteico. Marily Oppezzo, dietologa e ricercatrice presso lo Stanford Prevention Research Center, avverte: “L’assunzione di proteine ​​è importante. Semplicemente non è una fonte magica di soluzioni immediate e miracolose come Instagram vorrebbe far credere“. L’idea che “più è meglio” è diventata un mantra che spesso ignora la reale capacità di assorbimento del corpo e le sue effettive necessità quotidiane.

La sfida delle nuove linee guida

Recentemente, le raccomandazioni ufficiali negli Stati Uniti sono passate da 0,8 grammi a una forbice tra 1,2 e 1,6 grammi di proteine per kg di peso corporeo. Questo salto ha sollevato dubbi tra gli accademici. Christopher Gardner, direttore degli studi sulla nutrizione a Stanford, si mostra scettico: “Eravamo davvero così fuori strada? Quali nuove prove sono emerse a dimostrare un errore così grande? In realtà non ce ne sono. Le proteine ​​sono diventate uno dei prodotti più pubblicizzati in assoluto. Tutto ciò che contiene proteine ​​viene pubblicizzato“.

Esistono comunque eccezioni cliniche. Per gli over 40 o per chi sta perdendo peso velocemente (anche tramite farmaci moderni), un apporto maggiore può proteggere la massa muscolare. Snche in questi casi, però, la dieta da sola non è sufficiente. Oppezzo cita spesso il suo mentore Stuart Phillips per spiegare il rapporto tra cibo e palestra: “Le proteine non sono la torta, l’esercizio lo è; le proteine sono solo un sottile strato di glassa sulla torta dell’allenamento con i pesi“. Senza lo stimolo del movimento, l’eccesso proteico non si traduce automaticamente in muscoli.

I miti da sfatare: dalle fibre alle proteine vegetali

Un altro grande fraintendimento riguarda la qualità delle fonti proteiche. Gardner punta a demolire il mito delle “proteine incomplete” di origine vegetale, affermando senza mezzi termini: “Non è vero“. Le piante contengono tutti i 20 amminoacidi e, data la quantità totale di cibo consumata mediamente, la distinzione tra fonti animali e vegetali perde rilevanza pratica. “Se hai bisogno di 50 grammi di proteine al giorno e ne mangi solo 50, allora dovresti stare attento alla qualità. Ma la maggior parte delle persone ne consuma 80, 90 o 100“, spiega Gardner, rendendo superflua la preoccupazione sulla distribuzione perfetta degli amminoacidi.

Il vero rischio di questa “fissazione proteica” è la carenza di altri nutrienti vitali. Mentre la maggior parte delle persone soddisfa ampiamente il fabbisogno proteico, solo il 5% raggiunge i livelli raccomandati di fibre, fondamentali per la salute intestinale e cardiovascolare. Concentrarsi eccessivamente su carne e integratori significa spesso escludere legumi, cereali integrali e verdure. Come conclude Oppezzo, la domanda fondamentale non è quanto mangiamo, ma cosa stiamo sacrificando: “Ti stai forse perdendo le fibre, le vitamine, i fitochimici e gli antiossidanti forniti da verdura, frutta, cereali integrali e frutta secca?“.