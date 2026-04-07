Luci e ombre nello Spazio: l’Odissea da Record di Artemis II nel buio lunare, tra eclissi totale e impatti di meteoroidi

La missione Artemis II ha segnato una svolta epocale nell’esplorazione spaziale durante lo storico sorvolo lunare avvenuto nelle scorse ore. Mentre la capsula Orion, battezzata “Integrity“, scivolava silenziosa oltre la faccia nascosta del nostro satellite, i 4 astronauti a bordo hanno vissuto un’esperienza visiva senza precedenti per la specie umana. Oltre a stabilire il nuovo primato assoluto di distanza dalla Terra, raggiungendo l’incredibile distanza di 406.771 km, l’equipaggio ha potuto osservare fenomeni astronomici unici da una prospettiva privilegiata. Tra questi spiccano una prolungata eclissi solare totale e il bagliore improvviso di diversi impatti meteoritici sulla superficie lunare in ombra. Queste osservazioni dirette forniscono dati preziosi per comprendere meglio la geologia del nostro satellite e la dinamica dei detriti spaziali nel sistema Terra-Luna. Il successo di questa manovra di fionda gravitazionale garantisce ora il rientro sicuro dei pionieri verso il nostro pianeta, con l’ammaraggio previsto per il prossimo 10 aprile.

L’Eclissi Solare vista dalle profondità dello Spazio

Circa 6 ore dopo l’inizio del sorvolo ravvicinato, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen si sono preparati per uno spettacolo celeste mai documentato prima da occhi umani in quella posizione. Alle ore 02:35 italiane di oggi 7 aprile, la Luna si è interposta perfettamente tra la capsula Orion e il Sole, dando inizio a un’eclissi solare totale visibile esclusivamente dalla capsula. A causa della vicinanza della capsula al corpo lunare, il disco del satellite appariva enorme attraverso i finestrini di Integrity, coprendo il Sole per una durata eccezionale di circa 53 minuti.

Questa condizione ha permesso agli astronauti di osservare la corona solare, l’atmosfera esterna della nostra stella, per un tempo molto superiore ai circa 7 minuti e mezzo che rappresentano il limite massimo osservabile dalla superficie terrestre. Muniti di appositi occhiali protettivi, i membri dell’equipaggio hanno descritto la corona come un alone luminoso e vibrante che circondava l’oscurità totale del disco lunare. Victor Glover ha descritto l’emozione di vedere la Terra brillante in lontananza mentre la Luna appariva come un immenso orbe nero sospeso nel vuoto, definendo l’esperienza come assolutamente irreale.

Testimoni di impatti: i meteoroidi colpiscono la superficie lunare

Un altro aspetto scientificamente rilevante della missione è stata l’osservazione diretta dell’attività dei meteoroidi. Mentre sorvolavano le regioni in ombra della Luna, gli astronauti hanno riferito al centro di controllo di Houston di aver avvistato almeno 5 lampi di luce sulla superficie lunare. Questi flash luminosi sono la prova visibile di impatti di meteoroidi che colpiscono il suolo lunare a velocità elevatissime, trasformando l’energia cinetica in calore e luce in un ambiente privo di atmosfera protettiva.

Il monitoraggio di questi eventi è fondamentale per la sicurezza delle future missioni Artemis III e IV. Comprendere la frequenza e la distribuzione degli impatti meteoritici aiuta i progettisti a sviluppare habitat e tute spaziali più resistenti. Oltre a questi fenomeni, l’osservazione privilegiata dallo Spazio profondo ha permesso all’equipaggio di distinguere chiaramente i pianeti Mercurio, Marte, Venere e Saturno, offrendo un quadro cosmico di straordinaria chiarezza.

Scienza e memoria tra i crateri della faccia nascosta

Il sorvolo, iniziato ufficialmente quando Integrity si trovava a circa 17.220 chilometri dalla superficie, ha rappresentato un’opportunità di ricerca geologica irripetibile. Gli astronauti hanno studiato intensamente il Bacino Orientale, un cratere da impatto largo quasi mille chilometri soprannominato il “Grand Canyon della Luna“. Questa struttura, situata al confine tra la faccia visibile e quella nascosta, non era mai stata osservata in condizioni di luce solare diretta da esseri umani prima di oggi.

In un momento di forte carica emotiva, l’equipaggio ha proposto di assegnare nomi ufficiali a 2 formazioni precedentemente anonime: un cratere è stato dedicato alla capsula, Integrity, mentre un secondo è stato battezzato Carroll Crater in onore di Carroll Taylor Wiseman, moglie del comandante Reid Wiseman, scomparsa prematuramente nel 2020. Conclusa la fase di osservazione scientifica, la forza di gravità della Luna ha impresso alla capsula la spinta necessaria per tornare verso casa. La missione si avvia ora alla sua conclusione, confermando che la tecnologia Orion è pronta per riportare stabilmente l’uomo tra le stelle.