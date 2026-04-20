Luci nel buio: le Liridi illuminano le notti di aprile

La primavera porta con sé uno dei fenomeni astronomici più suggestivi dell’anno: lo sciame meteorico delle Liridi, osservato fin dall’antichità, si appresta a raggiungere il suo culmine mercoledì 22 aprile, offrendo agli appassionati una visibilità ottimale. Le condizioni quest’anno sono particolarmente favorevoli, poiché la Luna si troverà in una fase di sottile falce calante, scomparendo all’orizzonte proprio quando il radiante dello sciame inizierà a salire nel cielo. Questo colpo di fortuna permetterà di osservare le scie luminose senza l’interferenza della luce riflessa dal nostro satellite, garantendo un contrasto perfetto per individuare anche i frammenti più piccoli che bruciano nell’atmosfera. Si tratta del primo vero evento celeste significativo della stagione, un appuntamento che invita a staccare gli occhi dagli schermi e a volgerli verso l’alto per catturare il passaggio di questi antichi viaggiatori spaziali.

L’eredità millenaria della Cometa Thatcher

L’origine di questo spettacolo di stelle cadenti risiede nei detriti lasciati dalla Cometa C/1861 G1 Thatcher, un corpo celeste che impiega circa 415 anni per completare il suo giro attorno al Sole. L’ultima volta che ha visitato il Sistema Solare interno è stato nel 1861 e non farà ritorno prima del 2276. Tuttavia, ogni anno la Terra attraversa la scia di polveri che si è lasciata alle spalle, generando lo sciame delle Liridi. Sebbene la frequenza media si attesti tra le 10 e le 20 meteore all’ora, questo sciame è famoso per i suoi “bolidi“, ovvero meteore eccezionalmente brillanti capaci di illuminare il cielo per diversi istanti lasciando scie di gas ionizzato persistenti.

Il momento migliore per l’osservazione sarà nelle ore che precedono l’alba di mercoledì, intorno alle 5 del mattino, quando la costellazione della Lira sarà alta nel cielo. In passato, le Liridi hanno sorpreso gli astronomi con improvvisi exploit di attività, arrivando a contare fino a 100 meteore all’ora, fenomeni imprevedibili che rendono ogni sessione di osservazione una piccola scommessa con la fortuna.

Consigli pratici per l’osservazione

Per godersi appieno lo spettacolo è fondamentale adottare alcuni piccoli accorgimenti che possono fare la differenza tra un avvistamento casuale e una serata memorabile. La scelta del luogo è il primo passo, privilegiando aree lontane dall’inquinamento luminoso delle città, dove l’oscurità permette agli occhi di abituarsi gradualmente alla scarsa illuminazione. Una volta trovato il posto ideale, occorre armarsi di pazienza e lasciare che la vista si adatti per almeno venti o trenta minuti, evitando assolutamente di consultare lo smartphone per non vanificare l’adattamento della retina alla visione notturna.

Anche il comfort gioca un ruolo essenziale nell’esperienza di osservazione: utilizzare una sedia a sdraio o una coperta per stendersi permette di guardare verso lo zenit senza affaticare il collo, mantenendo una posizione rilassata che agevola l’attesa dei bagliori più improvvisi. Poiché le meteore possono sfrecciare in qualsiasi punto della volta celeste, è bene non fissarsi su una singola porzione di cielo, ma mantenere uno sguardo ampio e riposato per cogliere ogni scia luminosa che solca l’oscurità in questo primo grande appuntamento astronomico del 2026.