L’Ucraina riattiva il flusso del petrolio russo: energia e geopolitica tra Europa, Iran e Stretto di Hormuz

“L’Ucraina ha riavviato il pompaggio di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, riparato in seguito a un attacco russo, verso Ungheria e Slovacchia”, stando a quanto ha dichiarato all’Afp una fonte dell’industria energetica ucraina. “Alle 12:35 (10:35 ora italiana) il transito del petrolio è stato avviato e il pompaggio è iniziato”, ha detto. Kiev “spera che la mossa risulti nella fine del veto ungherese sull’erogazione del prestito da 90 miliardi di euro convenuta a dicembre.” La ripresa del flusso rappresenta un passaggio cruciale non solo per l’economia ucraina ma anche per la stabilità energetica dell’Europa centrale. L’oleodotto Druzhba, uno dei più lunghi al mondo, è infatti una delle principali arterie di approvvigionamento petrolifero per diversi Paesi europei.

La sua temporanea interruzione aveva alimentato timori su possibili nuove crisi energetiche, già sperimentate negli ultimi anni a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Il ritorno alla normalità operativa segnala una momentanea distensione tecnica, ma non elimina le fragilità strutturali del sistema energetico europeo, ancora fortemente esposto a dinamiche geopolitiche instabili.

Il peso politico della decisione e il nodo ungherese

La scelta di Kiev di riattivare il transito del petrolio russo ha anche un evidente valore politico. L’Ungheria, infatti, aveva bloccato alcune decisioni finanziarie europee, tra cui il prestito da 90 miliardi di euro, utilizzando proprio la leva energetica come strumento di pressione. Garantire nuovamente il flusso di greggio rappresenta quindi un tentativo concreto di sbloccare lo stallo diplomatico e ottenere maggiore sostegno economico.

Questo episodio dimostra come l’energia continui a essere uno degli strumenti più efficaci di negoziazione internazionale. Nonostante le sanzioni e le tensioni, il petrolio russo resta una componente fondamentale per alcune economie europee, creando una rete di interdipendenze difficili da sciogliere nel breve periodo. In questo contesto, l’Ucraina si trova in una posizione complessa: da un lato combatte contro Mosca, dall’altro gestisce infrastrutture cruciali per il transito delle risorse russe verso l’Europa.

Dall’Europa al Medio Oriente: il ruolo dell’Iran

Le dinamiche energetiche europee non possono essere isolate dal contesto globale, in particolare dalle tensioni crescenti legate alla guerra in Iran. Un eventuale allargamento del conflitto o un coinvolgimento diretto di attori regionali e internazionali potrebbe avere effetti immediati sul mercato del petrolio. L’Iran, infatti, è uno dei principali produttori di greggio e la sua stabilità influisce direttamente sui prezzi e sulla disponibilità di energia a livello mondiale.

In uno scenario di escalation, la pressione sui mercati energetici aumenterebbe sensibilmente, rendendo ancora più strategiche infrastrutture come il Druzhba. L’Europa, già impegnata a diversificare le proprie fonti energetiche, si troverebbe a dover affrontare nuove incertezze, con il rischio di un ulteriore aumento dei costi e di una maggiore competizione globale per le risorse.

Lo Stretto di Hormuz e il rischio di una crisi globale

Un altro punto nevralgico è lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale. Qualsiasi instabilità legata all’Iran mette a rischio la sicurezza di questo passaggio strategico, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’economia globale. Una chiusura, anche temporanea, o un aumento delle tensioni militari. In questo quadro, la riattivazione del flusso attraverso il Druzhba assume un valore ancora più significativo. Garantire forniture stabili via terra diventa una sorta di “assicurazione” contro shock provenienti dal Medio Oriente. Tuttavia, si tratta di un equilibrio precario: il sistema energetico globale è sempre più interconnesso e vulnerabile, e ogni crisi regionale rischia di avere ripercussioni a catena su scala planetaria.