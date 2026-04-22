Lufthansa taglia 20.000 voli dopo il boom dei costi del carburante: aviazione europea verso il collasso

Il gigante del cielo europeo, Lufthansa, ha scosso il mercato del trasporto aereo annunciando la cancellazione di 20.000 rotte a corto raggio previste nella sua rete globale fino al prossimo ottobre. Questa decisione, comunicata ufficialmente nelle ultime ore e riportata da testate autorevoli come POLITICO e il Financial Times, non è un semplice aggiustamento stagionale, ma una manovra di emergenza per ottenere un risparmio immediato di oltre 40.000 tonnellate metriche di jet fuel. La gravità della situazione è sottolineata da un dato allarmante: i costi del carburante per aviazione sono letteralmente raddoppiati dallo scoppio del conflitto iraniano, passando in poche settimane da circa 99 dollari a oltre 200 dollari al barile. Il blocco dello Stretto di Hormuz ha innescato un effetto domino che sta mettendo in ginocchio la redditività delle rotte meno efficienti, costringendo il gruppo tedesco a una ritirata strategica senza precedenti per preservare la propria stabilità finanziaria.

L’addio anticipato a CityLine e la ristrutturazione della flotta

In un contesto di instabilità geopolitica estrema, la dirigenza di Lufthansa ha deciso di accelerare il piano di dismissione dei velivoli più onerosi in termini di consumi. La scorsa settimana è stato ufficializzato il ritiro immediato dell’intera flotta di 27 velivoli della sussidiaria CityLine, composta principalmente da modelli Canadair Regional Jet che ormai risultano insostenibili con gli attuali prezzi del cherosene. Questo prepensionamento tecnologico, inizialmente previsto su un arco temporale più lungo, è stato anticipato per arginare le perdite operative che rischiavano di drenare liquidità vitale. Oltre alla chiusura di CityLine, la compagnia ha confermato che entro ottobre verranno messi a terra anche gli ultimi quattro Airbus A340-600 e due Boeing 747-400, segnando una svolta drastica verso una flotta più snella ma necessariamente ridotta, che impatterà inevitabilmente sulla connettività regionale europea e sui principali hub di Francoforte e Monaco.

Il rischio contagio: un settore aereo globale sotto scacco

La mossa di Lufthansa è solo la punta dell’iceberg di una crisi che sta rapidamente contagiando l’intero settore del trasporto aereo mondiale. Altre grandi compagnie stanno adottando misure di emergenza simili per sopravvivere allo shock energetico. Negli Stati Uniti, Delta Air Lines ha già iniziato a tagliare le rotte meno redditizie con l’obiettivo di recuperare circa un miliardo di dollari di costi extra, mentre United Airlines ha ridotto la propria capacità del 5% per i prossimi due trimestri. Anche il mercato asiatico è in forte sofferenza, con operatori del calibro di Cathay Pacific e Air Asia X che hanno annunciato sospensioni di voli e l’introduzione di pesanti sovrapprezzi per il carburante. Gli analisti avvertono che molte altre compagnie aeree, meno solide finanziariamente rispetto al gruppo tedesco, potrebbero trovarsi di fronte a una crisi di solvibilità entro la fine dell’estate se i prezzi del petrolio non torneranno a livelli gestibili.

L’allarme istituzionale sulle riserve di carburante in Europa

Oltre al problema economico, sta emergendo un’inquietante criticità logistica che coinvolge direttamente le istituzioni comunitarie. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha lanciato un monito drammatico, avvertendo che l’Europa dispone di meno di sei settimane di scorte di jet fuel. Durante l’ultima riunione dei ministri dei trasporti dell’UE, è emersa la necessità di interventi straordinari per evitare il blocco totale del traffico aereo nel continente. Il Commissario europeo per i trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha dichiarato che la Commissione è pronta a introdurre deroghe alle regole sugli slot aeroportuali e a facilitare l’importazione di carburanti alternativi dagli Stati Uniti per garantire la continuità dei servizi essenziali. La situazione è considerata di massima allerta, poiché la dipendenza europea dalle importazioni di greggio raffinato dal Medio Oriente rende il sistema estremamente vulnerabile alle tensioni nel Golfo Persico.

Impatto sui passeggeri e prospettive per il mercato turistico

Il risultato immediato di questa tempesta perfetta sarà un inevitabile e brusco rincaro dei biglietti aerei per i consumatori finali. Si stima che l’aumento dei costi del carburante si tradurrà in un rincaro medio di circa 88 euro per i voli a lungo raggio e di almeno 29 euro per le tratte intra-europee. Con la riduzione della capacità offerta da Lufthansa e dai suoi concorrenti, la minore disponibilità di posti a sedere, combinata con una domanda che resta comunque elevata, creerà un collo di bottiglia che potrebbe rendere i viaggi aerei un bene di lusso per molti mesi a venire. La stabilità del piano di volo per la stagione estiva rimane legata a un filo sottile: l’evoluzione del conflitto iraniano e la capacità delle raffinerie europee di trovare canali di approvvigionamento alternativi prima che le riserve strategiche si esauriscano definitivamente.