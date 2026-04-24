Luna, segni di corrosione sui moduli per la stazione Gateway: l’ESA avvia indagini

Per un decennio, la NASA ha promosso l’idea di costruire una stazione spaziale intorno alla Luna, nota come Lunar Gateway. La struttura è stata presentata sia come piattaforma per esplorare l’ambiente lunare, sia per testare la tecnologia necessaria all’abitabilità nello spazio profondo. Come molti grandi progetti spaziali, ha subito dei ritardi. Inizialmente, il lancio del primo componente della stazione spaziale era previsto per il 2022. Successivamente, si è deciso che questo modulo, destinato a fornire energia e propulsione, sarebbe stato lanciato insieme a un modulo abitabile noto come Habitation and Logistics Outpost (HALO) nel 2024. A questo nucleo avrebbe dovuto aggiungersi un altro modulo abitativo pressurizzato, I-HAB, fornito dai partner internazionali, nel 2026.

Queste date, ovviamente, sono passate. A marzo, l’amministratore della NASA Jared Isaacman ha annunciato la “sospensione” del programma Gateway, in modo che l’agenzia spaziale americana potesse concentrarsi sulla superficie lunare. La decisione di sospendere l’esperimento Gateway è del tutto giustificabile: la NASA e i suoi partner stavano investendo miliardi di dollari con la prospettiva di osservare gli astronauti cinesi vagare sulla Luna dall’orbita, invece di essere lì loro stessi. Ma ora sembra emerso un altro motivo per cui Gateway verrà abbandonato, e ha dell’incredibile.

La testimonianza al Congresso americano

Durante la sua testimonianza davanti alla Commissione per la Scienza, lo Spazio e la Tecnologia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Isaacman ha dovuto rispondere a domande sul bilancio della NASA. Come spesso accade ai membri della Camera, il deputato Suhas Subramanyam, democratico della Virginia, ha posto domande su questioni locali. Il suo distretto comprende importanti sedi di Northrop Grumman, l’appaltatore principale del modulo HALO. “Avete anche annullato un ordine per l’Habitation and Logistics Outpost“, ha detto Subramanyam. “Sapete cosa succederà a quell’ingente investimento che è stato fatto?”.

Dopo la fine del programma Gateway, Northrop ha spinto la NASA a riutilizzare il modulo HALO sulla superficie lunare, nell’ambito della base lunare dell’agenzia spaziale.

“Apprezzo il contributo e non vedo l’ora di collaborare con loro su come potremmo potenzialmente riutilizzare l’hardware per applicazioni di superficie”, ha risposto Isaacman, che non si è fermato qui. Ha poi confermato pubblicamente le voci sulla presenza di corrosione sia nel modulo HALO che nel modulo I-HAB del Gateway. “Gli unici due moduli abitabili consegnati erano entrambi corrosi”, ha affermato Isaacman. “Ed è un peccato, perché avrebbe probabilmente ritardato, oltre il 2030, l’applicazione del Gateway”.

Le conferme

Com’è possibile che un modulo fornito da Northrop Grumman, una delle principali aziende appaltatrici della difesa statunitense, e il modulo I-HAB europeo siano corrosi? Sembra un’affermazione incredibile. In una dichiarazione, anche Northrop ha confermato il problema. “Utilizzando processi approvati dalla NASA, Northrop Grumman sta completando le riparazioni di HALO a seguito di un’anomalia di fabbricazione“, ha dichiarato un portavoce dell’azienda ad Ars Technica. “Prevediamo di completare le riparazioni entro la fine del terzo trimestre. HALO può ancora essere riutilizzato per qualsiasi missione ed è la tecnologia più matura per supportare un habitat nello spazio profondo o sulla Luna”.

Facendo riferimento a una “anomalia di fabbricazione“, Northrop ha risolto il mistero centrale: come sia possibile che la corrosione si sia manifestata in entrambi i moduli. Questo perché la struttura primaria di HALO è stata costruita per Northrop Grumman da un’azienda spaziale e di difesa franco-italiana, Thales Alenia Space. Il modulo è stato consegnato dall’Italia agli Stati Uniti circa un anno fa.

Thales tace ma l’ESA commenta

Thales è una potenza dell’industria spaziale europea. Ha costruito diversi moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale e sta collaborando con Axiom Space alla costruzione della sua stazione spaziale commerciale. L’azienda ha inoltre avuto un ruolo importante nel Lunar Gateway, oltre al modulo HALO, sviluppando il modulo I-HAB e un futuro modulo di comunicazione e rifornimento noto come ESPRIT.

Mentre si attende un commento da parte di Thales, l’Agenzia Spaziale Europea, che ha supervisionato i contributi europei al Gateway, ne ha rilasciato uno oggi. L’agenzia ha attribuito il problema a una “combinazione di fattori“, tra cui i materiali. “A seguito dell’individuazione di corrosione sul modulo HALO, è stata immediatamente avviata un’indagine approfondita”, ha dichiarato un portavoce dell’Agenzia Spaziale Europea. “I risultati preliminari indicano che il problema è probabilmente dovuto a una combinazione di fattori, tra cui aspetti del processo di forgiatura, del trattamento superficiale e delle proprietà del materiale”.

Dopo la scoperta del problema, l’Agenzia Spaziale Europea ha istituito un “tiger team” per indagare. “Sulla base dell’indagine e dei dati disponibili, si è ritenuto che il problema di corrosione fosse tecnicamente gestibile e non costituisse un ostacolo insormontabile per l’I-HAB, che, in ogni caso, si trovava in condizioni migliori rispetto all’HALO dal punto di vista della corrosione”, ha affermato il portavoce.

Il modulo I-HAB è ancora in costruzione e non è stato ancora consegnato alla NASA. Il suo destino rimane incerto, mentre i funzionari spaziali europei valutano la loro partecipazione all’iniziativa per la base lunare.

Oltre a chiarire lo stato dei moduli HALO e I-HAB, l’ESA afferma che questi elementi non erano gli unici fattori che contribuivano ai ritardi nello sviluppo della stazione: “sulla base delle informazioni di programma condivise dalla NASA, anche altri elementi forniti dalla catena di approvvigionamento statunitense, come il sistema di supporto vitale e la pompa di controllo termico, stavano subendo notevoli ritardi e presentavano complessità tecniche”.