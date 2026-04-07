Malore in escursione sul Monte Brusò: due giovani soccorsi dopo un’intossicazione

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio sul Monte Brusò, dove tre giovani studenti si sono trovati in difficoltà durante un’escursione in una zona particolarmente impervia e selvaggia. Tra le 14.40 e le 16.30 circa, la stazione di Soccorso Alpino di Maniago è stata attivata dalla centrale operativa Sores insieme all’elisoccorso regionale e a un’ambulanza. La richiesta di aiuto è partita direttamente da uno dei tre ragazzi, un ventenne italiano, che ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando il malore dei suoi compagni di escursione. L’intervento è stato tempestivo, considerata anche la difficoltà del contesto ambientale in cui si trovavano i giovani.

Il malore e la possibile causa dell’intossicazione

Secondo le prime ricostruzioni, i tre studenti – due di origine turca e uno italiano, di età compresa tra i 18 e i 20 anni – stavano affrontando un percorso impegnativo quando due di loro hanno iniziato ad accusare un forte malore. La causa più probabile sembra essere un’intossicazione alimentare: i due ragazzi avevano infatti consumato un panino acquistato nello stesso luogo poco prima dell’escursione. A questo si sarebbero aggiunti altri fattori aggravanti come lo sforzo fisico intenso e una scarsa idratazione durante il tragitto. Il terzo ragazzo, che non aveva mangiato il panino, è rimasto in buone condizioni ed è stato fondamentale nel dare l’allarme e fornire indicazioni ai soccorritori.

Trasporto in ospedale e accertamenti

Una volta raggiunti, i due giovani in difficoltà sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati in ambulanza all’ospedale di Spilimbergo per ulteriori controlli medici. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma si è reso necessario un approfondimento clinico per verificare l’effettiva natura dell’intossicazione e monitorare eventuali complicazioni. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della preparazione adeguata prima di affrontare escursioni in ambienti montani, soprattutto in termini di alimentazione, idratazione e valutazione delle proprie condizioni fisiche.