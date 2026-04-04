Maltempo Abruzzo, l’incredibile VIDEO della salita di Passolanciano tra muri di neve di oltre 2 metri

La furia del ciclone Erminio ha lasciato l’Appennino centrale sepolto sotto metri e metri di neve, per un evento davvero eccezionale per intensità e quantità delle precipitazioni cadute, anche se fosse avvenuto in pieno inverno, e invece siamo in primavera. Tra le località più colpite dalle intense nevicate c’è Passolanciano, località a circa 1300 metri s.l.m. sul versante nordorientale del massiccio della Maiella. Decine di migliaia di persone stanno seguendo l’eccezionale nevicata in Abruzzo dalla webcam di Passolanciano-Majelletta. Le incredibili immagini a corredo dell’articolo arrivano dalla strada che da Passolanciano porta all’albergo Mammarosa, sede della mitica webcam che inquadra la partenza degli impianti sciistici della Majelletta a quota 1600 metri.

Le immagini sono spettacolari, soprattutto ora che il sole è tornato a splendere dopo giorni di bufera, svelando un paesaggio che sembra quasi di un altro pianeta: enormi muri di neve ai bordi della strada e all’orizzonte solo sconfinate viste di bianco. Le pareti di neve sono imponenti, alte oltre due metri e danno l’idea della violenza brutale dei fenomeni che si sono verificati sulla Maiella e sul Gran Sasso in occasione del ciclone Erminio.

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