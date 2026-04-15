Maltempo Abruzzo, nubifragi, allagamenti e frane nel Teramano: decine di interventi

L’intensa ondata di maltempo causata dal ciclone Afro-Mediterraneo Ulla che ha investito il Centro-Sud ha colpito dalla prima mattinata di oggi anche il territorio provinciale di Teramo, costringendo i Vigili del Fuoco a oltre venti interventi d’urgenza fino al pomeriggio. I forti nubifragi hanno causato allagamenti di sottopassi e scantinati, frane e caduta di alberi, con criticità diffuse che hanno richiesto l’impiego delle squadre del Comando di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto. L’episodio più grave si è verificato lungo la SP27b, in località Fontanelle di Atri: una frana ha invaso la carreggiata bloccando diversi veicoli. I Vigili del Fuoco hanno dovuto trainare fuori dal fango alcune auto e un mezzo pesante rimasti intrappolati.

Nel capoluogo, la situazione è monitorata costantemente: in località Carapollo, per verificare il livello del fiume Tordino all’altezza del Guado utilizzato dai mezzi dell’igiene urbana. Si registrano allagamenti e smottamenti, con gli operatori della TeAm e del Comune impegnati nella rimozione di fango e detriti. Nel capoluogo particolari disagi in via Biondi, chiusa al traffico su entrambi i lati e presidiata dalla Polizia locale: qui l’Ufficio Ambiente, di concerto con i Vigili del Fuoco, sta provvedendo al taglio delle alberature pericolanti. Numerosi anche gli interventi in città per infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e rimozione di rami spezzati.

Sebbene il picco dei fenomeni sia passato e la situazione risulti in lenta evoluzione, le autorità invitano alla prudenza, specialmente nelle zone periferiche dove la tenuta dei versanti collinari rimane precaria a causa della saturazione del terreno.

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