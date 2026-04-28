Maltempo, altra giornata di temporali pomeridiani: colpito il Nord-Est e la dorsale appenninica tra Umbria e Marche, nubifragi in Lombardia in mattinata

Altra giornata di temporali pomeridiani dopo quelli di intensità debole-moderata della giornata di ieri che hanno dato inizio ad una settimana dinamica dal punto di vista meteorologico in Italia. Oggi i fenomeni più intensi si sono concentrati al Nord-Est tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, tra Umbria e Marche; interessata anche la zona di Norcia e Castelluccio. I dati pluviometrici più importanti registrati finora indicano: 20mm a Pezzè, 18mm a Canale d’Agordo, 17mm a Vigo di Fassa, 16mm a Cavalese, Forno di Zoldo, San Martino in Badia, 14mm a San Martino di Castrozza, Braies, 13mm a Ospedaletto, Anterselva.

Particolarmente colpita in mattinata la Lombardia orientale, in particolare la Bergamasca, dove si registrano 63mm a Capovalle di Roncobello, 49mm a Branzi, 42mm a Olmo al Brembo, 25mm a Valcanale di Ardesio, 19mm a Colere, Valbondione.

Nelle aree interessate dai temporali, le temperature sono scese fino a +10-12°C.

Allerta Meteo per 29 e 30 aprile

Il vero culmine di questa fase di instabilità convettiva si raggiungerà nella giornata di domani, mercoledì 29 aprile. I temporali diventeranno forti e diffusi, colpendo in modo particolare la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna. La criticità di questa giornata risiede nel rischio elevato di grandine di grandi dimensioni e nella possibile formazione di supercelle temporalesche, con il rischio di tornado. Giovedì 30 aprile, invece, il centro dell’instabilità si sposterà progressivamente verso le regioni del Centro e del Sud, con l’arrivo anche di freddi venti dai Balcani, che determineranno anche un crollo delle temperature.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: