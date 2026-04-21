Maltempo, continuano le ricerche del disperso nel Trigno: in mare in azione sub e robot

Proseguono anche oggi le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile nel crollo del ponte sul fiume Trigno. Anche oggi la Capitaneria di Porto di Termoli è impegnata con due battelli e sei unità in mare, tra cui operatori subacquei, con l’ausilio di strumentazione tecnologica e di un robot per scandagliare i fondali. Le operazioni si concentrano tra la foce del fiume e il tratto di mare aperto, sulla base degli studi sulle correnti che potrebbero aver trascinato il veicolo. Al momento non emergono novità. Dalla Procura della Repubblica di Larino, che indaga per omicidio colposo, si apprende che le ricerche proseguiranno finché sarà possibile utilizzare le tecnologie disponibili.