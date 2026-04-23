Maltempo, disperso nel Trigno: sopralluogo in elicottero ma ricerche senza esito

Proseguono ancora senza esito, le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno nel mezzo dell’ondata di maltempo che ha investito il Molise. Anche oggi il dispositivo coordinato dalla Capitaneria di Porto di Termoli ha operato su più livelli. In mattinata, il comandante della Guardia Costiera di Termoli, Giuseppe Panico, e il direttore marittimo Daniele Giannelli hanno effettuato un sorvolo dell’area a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco, con un’ispezione concentrata sul tratto del crollo e sulle zone limitrofe. Sul fronte marittimo, è stata impiegata la motovedetta CP 2115 della Guardia Costiera, impegnata nella perlustrazione dello specchio d’acqua antistante la foce del Trigno e lungo la costa.

Si è conclusa, invece, la fase operativa dei sommozzatori, che hanno terminato le immersioni programmate senza esito. Le ricerche proseguiranno secondo il piano stabilito, con aggiornamenti continui delle strategie in base all’evoluzione dello scenario.