Maltempo e frane: a Salcito 50 sfollati, geologi in paese

Notte fuori casa per una cinquantina di residenti di Salcito, costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito di un’ordinanza firmata dal sindaco dopo la riattivazione di una frana, innescata dal forte maltempo dei giorni scorsi. Il provvedimento ha interessato in particolare il versante Nord/Est del centro abitato. Superata la fase più critica dell’emergenza, sono ora in corso verifiche tecniche con il supporto di geologi, soprattutto nell’area compresa tra via Roma e via XXIV Maggio. Il movimento franoso, già noto alle autorità, presenta infatti una storia consolidata che risale almeno al 2002. Al momento non si segnalano danni strutturali agli edifici. Permangono tuttavia disagi alla viabilità: sulla strada provinciale 15 sono stati disposti restringimenti per i mezzi pesanti, mentre all’interno del paese la circolazione è consentita esclusivamente ai veicoli leggeri.