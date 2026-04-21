Maltempo Emilia Romagna, forti piogge e temporali dal Modenese a Ravennate e Riminese | VIDEO

Piogge e temporali stanno colpendo alcune zone dell’Emilia Romagna, dopo i fenomeni violenti della notte che hanno prodotto grandine di medie dimensioni in pianura tra Modenese e Bolognese. Attualmente i fenomeni sono in atto ancora in questa zona, ma interessano anche il Ravennate e il Riminese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, dalla mezzanotte, in Emilia Romagna, segnaliamo: 26mm a Borgonuovo, 25mm a Boncellino, 24mm a Russi, 23mm a Oliveto di Monteveglio, 22mm a Spilamberto, 19mm a Botteghino di Zocca, San Pietro in Trento, 18mm a Cotignola, 16mm a Parma.

Questa fase di maltempo è il risultato diretto del transito di una perturbazione, un fronte freddo che sta scivolando lungo i Balcani lambendo in modo significativo le regioni settentrionali. Le precipitazioni violente rappresentano l’effetto più evidente di questo sistema perturbato, che sta trascinando con sé masse d’aria fredda capaci di cambiare bruscamente il volto di questa stagione primaverile.

Maltempo Emilia Romagna, forte temporale a Cesenatico

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