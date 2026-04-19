Maltempo Emilia Romagna, forti temporali nel Ferrarese e nel Parmense

Forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna oggi a causa del passaggio di una perturbazione sull’Europa centrale che favorisce condizioni di maggiore instabilità al Nord Italia. I fenomeni possono essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. Oltre ai forti temporali che nelle scorse ore hanno interessato Veneto e Lombardia, qui anche con intense grandinate nel Comasco, in Emilia Romagna le aree più interessate dai fenomeni sono il Parmense e il Ferrarese, ma anche il Bolognese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo i 16mm caduti a Rugarlo, 6mm a Mandorleto, Voghenza, Cocomaro di Cona, 5mm a Poggio Renatico, Aguscello, Formignana, Morfasso.

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