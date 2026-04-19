Maltempo Lombardia, nuovo round di temporali tra Comasco, Lecchese e Bergamasca: la grandine imbianca Laino | FOTO

Nuovo round di temporali in Lombardia, dopo quelli che hanno caratterizzato la notte e il mattino. Nuovi temporali hanno colpito le province di Como e Lecco nel primo pomeriggio, mentre altri forti nuclei sono attualmente attivi sulla Bergamasca. Nel Comasco, è stata particolarmente colpita la parte centro-settentrionale del territorio tra Ceresio, Lario e Prealpi, dove si sono verificate anche intense grandinate, che hanno imbiancato le strade, come a Laino (immagini a corredo dell’articolo). I dati pluviometrici parziali indicano che finora sono caduti: 28mm a Valmadrera, 23mm a Busnago, 21mm a Caprino Bergamasco, 20mm a Lecco, Olginate, 19mm a Peia, 18mm a Galbiate, Erve, Strozza, Oggiono, 17mm a Loveno di Menaggio, 16mm a Palazzago.

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