Maltempo Emilia-Romagna, grandinata improvvisa sull’A14: disagi tra Castel San Pietro e Bologna | VIDEO

Una violenta grandinata ha colpito nel tardo pomeriggio il tratto dell’autostrada A14 compreso tra Castel San Pietro e Bologna. La segnalazione è arrivata intorno alle 17:55, quando diversi automobilisti hanno iniziato a condividere immagini e video dell’evento meteorologico improvviso. Il fenomeno si è sviluppato rapidamente, trasformando in pochi minuti la carreggiata in uno scenario quasi invernale, con chicchi di ghiaccio che hanno ridotto la visibilità e reso l’asfalto particolarmente insidioso. La perturbazione ha sorpreso molti conducenti, che si sono trovati costretti a rallentare bruscamente per mantenere il controllo dei veicoli.

Traffico rallentato e condizioni difficili

Le condizioni meteo avverse hanno avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, causando rallentamenti e momenti di difficoltà lungo il tratto interessato. La grandine, caduta con intensità sostenuta, ha creato disagi sia per chi si trovava già in viaggio sia per chi si stava immettendo in autostrada. In alcuni punti, la carreggiata è apparsa temporaneamente imbiancata, aumentando il rischio di slittamenti e piccoli incidenti. Nonostante la situazione difficile, al momento non si segnalano conseguenze gravi, ma resta alta l’attenzione per possibili ulteriori evoluzioni del maltempo nelle prossime ore.

Il video testimonia la violenza del fenomeno

A documentare la scena è il video realizzato da Giuditta, che si trovava in transito proprio nel tratto colpito dalla grandinata. Le immagini mostrano chiaramente l’intensità del fenomeno, con chicchi di ghiaccio che colpiscono con forza il parabrezza e una visibilità ridotta al minimo. Il filmato rende bene l’idea della rapidità con cui il tempo è cambiato e della difficoltà degli automobilisti nel proseguire il viaggio in sicurezza. Testimonianze come questa confermano quanto sia importante prestare la massima attenzione in situazioni simili, soprattutto quando eventi meteorologici improvvisi colpiscono arterie stradali ad alto scorrimento come l’A14.

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